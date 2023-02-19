Depremzedelere gönderilen yardım kolilerinden duygulandıran mektuplar çıktı

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'ya, Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen yardım kolilerinden duygulandıran mektuplar çıkıyor.

Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünde görevli Hasan Hüseyin Aslan, AA muhabirine, Malatya'ya ulaştırılan yardım malzemelerini dağıtım merkezinde ihtiyaç sahipleri için paketlediklerini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden dolayı kente, ülkenin dört bir yanından yardım ulaştırıldığını anlatan Aslan, kolilerin içinde kendilerini de duygulandıran mektuplar bulduklarını vurguladı.

Türk halkının yardım elini bölgeye uzattığını dile getiren Aslan, "İstanbul Bağcılar Nene Hatun İlköğretim Okulu 1-D sınıfı öğrencileri, gıda ve oyuncak kolileriyle bizi duygulandıran mektuplar gönderdi. Çocuklar kentteki depremzede kardeşlerini unutmadı." diye konuştu.

Aslan, öğrencilerden Ömer Kerem'in "Arkadaşım, üzülme. Geçecek İnşallah, yakında çok güzel bir eviniz olur", Eyüp Ensar'ın "Bu günler geçecek, hep beraber gülüp oynayacağız", Miray'ın "Uzaklarda olan arkadaşım, üzülme, ağlama. Biz her zaman yanındayız", Zümre'nin "Arkadaşım inşallah bu da geçecek, biraz daha sabır, dualarımız sizinle" ifadelerinin yer aldığı mektupları yazdığını aktardı.

Mektupları okuduğunda duygulandığını, Türkiye'nin, devletin ve milletin yanlarında olduğunu hissettiğini aktaran Aslan, "Öğrenciler gönderdikleri bu duygusal mektuplarla arkadaşlarını yalnız bırakmadılar, yiyeceklerini paylaştılar. Biriktirdikleri paralarını, yardım paketinin içerisine koymuşlar." dedi.

Türk Kızılayın dağıtım noktasında görevli depo ve sevkiyat uzmanı Murat Kocatürk ise tasnif ettiği oyuncaklardan birinin içinde bir miktar para ve yazılı not bulduğunu belirterek, "Duygulandık, konuşurken ağlarım diye anlatamadığım çok şey var. Oyuncağın içini açtığımda küçük bir not vardı, notta yazılanlar bizi ziyadesiyle duygulandırdı. Duygularımı anlatamam, kelimeler kifayetsiz kalır. Allah hepimizin yardımcısı olsun, devletimize, milletimize geçmiş olsun. Rabb'im bir daha böyle acılar yaşatmasın." diye konuştu.

Oyuncakta bir miktar bozuk parayla çıkan notta "Bunlar benim biriktirdiğim harçlıklar." ifadesi yazıyordu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.