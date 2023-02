AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Malatya'da incelemelerde bulundu:

MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da belediyelerin yürüttüğü çalışmalara ilişkin, "Bir büyükşehir, 5 il, 30 kadar belediyemiz burada hizmetler bitinceye kadar görevler yapmaya devam edecek." dedi.



Özhaseki, Doğanşehir ilçesinde depremde hasar gören bölgelerde incelemelerde bulunduktan sonra Kriz Koordinasyon Merkezinde düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, bin yılda bir defa karşılaşılabilecek büyüklükteki felaketin yaşandığını söyledi.

Gerek alanın büyüklüğü, gerek etkilediği 13,5 milyon insan sayısı, depremin uzunluğu, ortaya koyduğu hasar ile ekonomik boyutları göz önüne alındığında son bin yılın en büyük felaketiyle karşı karşıya olunduğunu aktaran Özhaseki, "Bundan alınacak elbette dersler, yapmamız gerekenler vardır. Bunları ileride çok çok konuşacağız ancak ilk etapta yaraları sarabilmek, sıkıntıları giderebilmek ve ortada mevcut olan problemleri en aza düşürebilmek adına da ilk günden beri çalışıyoruz." dedi.

Özhaseki, depremin meydana geldiği ilk saatlerden itibaren sahada olduklarını, yaraları sarabilmek adına vazife taksimlerinin yapıldığını, illere valiler ve kaymakamların görevlendirildiğini anımsattı.

Ülkede diğer illerdeki belediye başkanlarının bütün imkanlarını deprem bölgelerinde seferber ettiklerini kaydeden Özhaseki, şöyle devam etti:

"AK Partili 807 belediye olarak ilk günden beri sahadayız. Ne ihtiyaç varsa gidermeye çalışıyoruz, ekmek, su, iş makinesi, eleman, çadır, gıda, temizlik her ne ise hepsini gidermeye çalışıyoruz. Bu hizmetlerin devamlılığını sağlamak açısından arkadaşlarımızın bir yerlerde sabit olarak kalarak, hizmetlerini devam ettirmelerini istiyoruz. Can havliyle herkes bir yere koştu, bir işin ucundan tuttu. Emin olun öyle güzel örnekler var ki anlatmakla bitmez. Her bir arkadaşımız koşup, insanımıza yardım ediyor. Bu afetlerin altından biz hep beraber kalkarız."

Bölgede görev alan belediyeleri sayarak teşekkür eden Özhaseki, şunları kaydetti:



"Bir büyükşehir, 5 il, 30 kadar belediyemiz burada hizmetler bitinceye kadar görevler yapmaya devam edecek. Ne kadar sürerse, kaç ay devam ederse, bütün imkanları buraya seferber edecekler. İstiyoruz ki hiç kimse açıkta kalmasın, hiç kimse 'açım, benim şuna ihtiyacım var ama kimse yanımda olmadı' demesin. Bizim amacımız bu. Şundan herkes emin olsun, görevlendirdiğimiz belediye başkanlıkları başka partilerde olabilir. Biz oralara da görevli arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Şu anda bizim Samandağı'nda, Defne'de, Hatay Büyükşehir'de, CHP'lilerin olduğu yerlerde belediye başkanlarımız var. Burada da elbette değişik partilere mensup belediye başkanları arkadaşlarımız var. Onların her birisine görevli bir belediye başkanı arkadaşımızı hami, kardeş, abi belediye ilan ettik, nasıl derseniz, tarif ederseniz, bu arkadaşlarımız onların emrindeler. Oradaki CHP'li kardeşlerimizin, belediye başkanlarımızın istekleri neyse sonuna kadar yerine getireceğiz."

Bugünlerin insani olarak yardımlaşma, dayanışma günleri olduğuna dikkati çeken Özhaseki, "Elimizde ne varsa bölüşme günü. Bunun dışındaki hesapların hepsi çirkindir, ayıptır. Bugünlerde siyasi hesap, başka türlü provokasyon yapılmaz. Ne yazık ki ara ara gittiğimiz yerlerde görüyoruz, üzülüyoruz. Biz doğru olanı, doğru bildiğimizi yapıyoruz. AK Parti olarak siyasetimizin temelinde hizmet, insanımızın duasını almak ve eser ortaya koymak var. Hiç kimse bundan endişe duymasın. O tür provokasyonlara da kapalıyız. Belli partilerin kendini militanı görüp, Kandil'den emir alarak, sağda solda çalışan kardeşlerimize söz atanlara, laf atanlara söylüyorum, kendilerini yormasınlar, bu provokasyonlara da biz gelmeyeceğiz." diye konuştu.

Basın açıklamasında AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan hazır bulundu.

