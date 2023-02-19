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Malatya Valiliği: "(Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528"

AA

Malatya Valiliği: "(Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528"

MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 2 bin 528 olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentteki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, 2 bin 528 binanın yıkıldığı, 13 bin 106 ağır hasarlı, 1706 orta hasarlı binanın tespit edildiği belirtildi.

Kentte 7 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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