Malatya Valiliği: "(Depremde) Yıkılan bina sayısı 2 bin 528"

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MALATYA (AA) - Malatya Valiliği, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kentte yıkılan bina sayısının 2 bin 528 olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerden etkilenen kentteki durum hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, bugün itibarıyla ulaşılan tespite göre, 2 bin 528 binanın yıkıldığı, 13 bin 106 ağır hasarlı, 1706 orta hasarlı binanın tespit edildiği belirtildi.

Kentte 7 binanın enkazının kaldırıldığı, 24 enkazın da kaldırılması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.













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