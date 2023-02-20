Erzincanlı çocuklar Malatyalı akranlarına "sevgi" ve "moral" dolu kekler gönderdi

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MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER - AHMET ÖZLER - Erzincan'daki sevgi evlerinde kalan çocuklar, deprem nedeniyle çadırlarda barınan Malatya'daki akranlarına üzerinde "sevgi" ve "moral" temalı not bulunan kekler gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da çeşitli noktalara kurulan çadır kentlerde aileler yaşamını sürdürüyor.

Türkiye'nin birçok ilinden kente gelen psikososyal destek ekipleri, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde, çadır kentlerde kalan aileler ve çocuklarına yönelik çalışmalar yapıyor. Bazı ekipler ise geldikleri illerden çadır kentlerdeki çocuklara hediyeler getiriyor.

Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren sevgi evlerinde kalan çocuklar ile Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) personelinin çocukları da Malatyalı çocuklara çok anlamlı hediye yolladı.

- "Notları görünce çok duygulandım"

Sevgi evlerinde kalan çocuklar ile kurum personelinin çocukları, deprem bölgesine gönderdikleri keklerin üzerine "Sen gül dünya gülsün, "Sen hep gül", "Sen hep mutlu ol", "İyi ki varsın" gibi sevgi ve moral yüklü notlar yapıştırdı. Kekler, Malatya'ya gelen psikososyal destek ekiplerince çadır kentte konaklayan çocuklara dağıtıldı.

Erzincanlı çocukları hazırladığı anlamlı hediyeleri Malatya'ya getiren Muammer Özyurt, AA muhabirine kendilerinin de depremi bilen bir il olduklarını ifade ederek, deprem acısını yaşayan insanları en iyi kendilerinin anladığını söyledi.

Malatyalı çocuklara çok değerli bir emanet getirdiğini kaydeden Özyurt, "Bu emanetler, ŞÖNİM, sığınma evi ve sevgi evleri personeli tarafından toplanmış. Buraya getirdik. Üzerlerinde güzel notlar var. Çocuklara vermek için çadırlara dağıtıyoruz. Notları da oradaki çocuklar ve çalışan personelin çocukları yazdı." diye konuştu.

Özyurt, her kek paketinin üzerine bir not yapıştırıldığını belirterek, "Notları görünce çok duygulandım. Biz de deprem geçirdik. İllaki bunu çeken bilir. 1992 depremini biz de geçirdik." dedi.

- "Onlara sevgimi yolluyorum"

Erzincanlı akranlarının gönderdiği not yazılı keklerden alan 11 yaşındaki Ermihan Yuka ise çok sevindiğini dile getirerek, "Bu kekleri ve notları bize gönderen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onlara sevgimi yolluyorum." ifadesini kullandı.





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