Karabağ şehidinin annesinden Malatyalı depremzede şehit annesine "duygu yüklü" koli

MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/HAYATİ AKÇAY - Azerbaycan'dan bir annenin gönderdiği, üzerinde şehit oğlunun fotoğrafının yer aldığı yardım kolisi Malatyalı depremzede şehit annesi Ayşe Şişman'a ulaştırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Azerbaycan'dan Türkiye'ye yardım malzemeleri taşıyan bir tırın şoförü, kendisine "Türkiye'de bir şehit annesine teslim edilecek" notuyla bırakılan koliyi Malatya Valiliğine bağlı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) yetkililerine verdi.

Yetkililer, üzerinde 10 Kasım 2020'de Karabağ'da şehit olan Elgün Abbaslı'nın fotoğrafının yer aldığı koliyi, Hakkari'de şehit olan Jandarma Astsubay Cevdet Şişman'ın annesi Ayşe Şişman'a teslim etti.

Kolinin üzerindeki fotoğrafı görmesiyle sevinç ve hüznü aynı anda yaşayan Şişman, Azerbaycan'dan gelen mont, bebek giysileri ve çikolataları hemen çocuklara dağıttı.

Depremin ardından Akçadağ ilçesinin Bahri Mahallesi'ndeki konteynere yerleşen 75 yaşındaki Şişman, AA muhabirine, kolinin üzerindeki şehit askerin fotoğrafını görünce çok duygulandığını söyledi.

Kolinin üzerindeki fotoğrafı kesip aldığını belirterek, "Zaten kolinin üzerindeki fotoğraf bana yetti, dünyam oldu. 'Bu fotoğrafı alayım Cevdet'imin yanına koyayım.' dedim. Bu benim Cevdet'imin yanında, ben varken benimle olacak." ifadelerini kullandı.

- "Çocukları giydirdim, o çocuklar sevindi, ben de sevindim"

Azerbaycanlı şehit Abbaslı'nın da artık kendisinin bir evladı olduğunu aktaran Şişman, şöyle devam etti:

"Allah bunu gönderenden razı olsun, beni sevindirdi, Allah da onu sevindirsin. Yavrusunun mekanı nurdan olsun, onun yavrusu benim benimki de onun, daha neyimiz var ki, başka bir şey yok. O beni anlar, ben onu anlarım, başka kimse bizi anlayamaz. Ancak ki yaşayan bilir."

Şişman, fotoğrafı ömür boyu saklayacağını vurgulayarak, "Depremi vallahi unuttum, bu koli geldi, fotoğrafı gördüm depremi unuttum." diye konuştu.

Fotoğrafı gönderen kişiye seslenen Şişman, "O anneye kurban olurum, böyle bir güzel evlat yetiştirmiş, mekanı nurdan olsun. Onunla tanışmak isterim, bana gelsin, getiren varsa bana getirsinler, kapım açık. Benim yanımda olsun, kalsın, paylaşırım, her şeyimle varımla da yoğumla da paylaşırım." ifadelerini kullandı.

Ayşe Şişman, kolinin içerisindekileri hemen dağıttığını kaydederek, "Çocukları giydirdim, o çocuklar sevindi, ben de sevindim. Çikolatayı hep dağıttım, kendim yemedim, yiyemedim." dedi.

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