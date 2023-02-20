Türk Kızılay mobil sağlık aracıyla depremzedelere sağlık hizmeti veriyor

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Türk Kızılay mobil sağlık aracı, Malatya'daki çadır kentte depremzedelere sağlık hizmeti veriyor.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevat Paşa Mahallesi'nde kurulan çadır kentte depremzedelere mobil sağlık hizmeti verilmeye başlandı.

Kırsal kesim ile çadır kentlerde depremzedelerin birinci basamak sağlık hizmetleri alabilmeleri için gönderilen mobil sağlık aracında vatandaşların muayenesi yapılıyor.

Türk Kızılayda gönüllü sağlık hizmeti veren Dr. İbrahim Kanlı, AA muhabirine, mobil araçta depremzedelere sağlık hizmeti verdiğini söyledi.

Depremden etkilenen vatandaşlara ekip olarak sağlık hizmeti verdiklerini belirten Kanlı, "Ekibimizde radyoloji teknisyeni, hemşire, psikososyal destek sağlamak üzere bir psikolog, halk sağlığından, bir kişi de çevre sağlığı ve güvenliğini kontrol etmek üzere hizmet veriyor. Türk Kızılay mobil sağlık aracında teşhis ve tedavi hizmeti veriyoruz. Aracımızda radyoloji çekim ünitesi, EKG, solunum fonksiyonu test cihazı mevcut." diye konuştu.

Birinci basamak sağlık hizmeti verdiklerini dile getiren Kanlı, şöyle devam etti:

"Şu an çadır kentte hizmet veriyoruz ama aracımız mobil olduğu için çevre köylere ve ihtiyaç olan yerlere de hemen geçme kabiliyetimiz mevcut. Talep olan bölgeye gidiyoruz. Hastanın muayenesini yapıyoruz, eğer uzman hekime gitmesi gerekirse uzman hekime yönlendiriyoruz. Tedavi edebildiğimiz bir hastalıksa burada gerekli sağlık hizmetini veriyoruz. Buradaki çadır kentte yaklaşık 400 depremzede kalıyor, günlük yaklaşık 40 hasta bize geliyor, tedavilerini gerçekleştiriyoruz."

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