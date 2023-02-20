Depremde hayatını kaybedenlerin eşyalarının kabirlerin üzerine konulduğu mezarlıkta hüzün

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MALATYA (AA) - HAYATİ AKÇAY/GÜLTEKİN YETKİN - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatını kaybedenlerin defnedildiği mezarlıkta duygulu anlar yaşanıyor.

Depremin etkilediği 11 ilden biri olan Malatya'da vefat eden vatandaşların çoğu, Büyükşehir Belediyesine bağlı şehir mezarlığına defnedildi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları mezarlığı bir an olsun boş bırakmıyor. Yakınları için burada dualar okuyan bazı vatandaşlar mezarların üzerine çiçek koyarken, bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri kovalarla toprağa su döküyor.

- Kimi mezarın üstüne battaniye, kimine çocuk ayakkabısı konuldu

Depremde hayatını kaybedenlerin mezarlarının üzerine konulan eşyalar ise görenleri duygulandırıyor.

Hayatını kaybedenlerin yakınları, eşlerinin, çocuklarının, akrabalarının kullandıkları eşyaları mezarların üzerine ya da yanına bırakıyor.

Kimi depremzedeler, yakınlarının mezar tahtasına tuttuğu takımın kaşkolunu, kullandığı beresini, gömleğini asarken kimisi de mezarın üstüne battaniye ve seccade serdi.

Bazı depremzedeler de çocuklarının giydiği ayakkabıyı, oyuncağı mezar başına koydu.









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