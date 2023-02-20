Malatya'da depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor

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MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan binaların enkazlarını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, dün Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi'nde başlayan enkaz kaldırma çalışmaları, 24 binada devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetleri eşliğinde şu ana kadar 7 binanın enkazının kaldırıldığı kentte, çalışmalar sırasında bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alınıyor.

Enkazlardan alınan molozlar, ayrıştırma tesislerine götürülüyor.

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