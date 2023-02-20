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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Doğanşehir'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi

AA

Doğanşehir'de depremin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi

MALATYA (AA) - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin neden olduğu yıkım dron ile görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 il etkilendi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Doğanşehir ilçesi oldu.

Depremlerin ilçede neden olduğu yıkım dron kamerasınca kaydedildi.

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