Malatya'da çadır kentteki konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - Malatya'da çadır kent içerisindeki konteynerde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, depremzedeler için İnönü Mahallesi'nde boş alana oluşturulan çadır kentteki bir konteynerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Konteynerin kullanılamaz hale geldiği yangında can kaybı ve yaralanan olmadı.



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