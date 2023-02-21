Malatya'daki depremzedelere Afganistan Türkmenlerinden yardım

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - RAUF MALTAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gören Malatya kırsalında karlı dağların arasında bulunan depremzedelere, Afganistan Türkmenleri Yardımlaşma Platformu üyeleri yardım eli uzatıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde ağır hasar gören yerleşim birimlerinden birisi de Elbistan sınırında bulunan Malatya'nın Akçadağ ilçesi kırsalındaki Kozluca Mahallesi oldu. Mahallede üstü konut, altı ahır olarak kullanılan kerpiç evler depremlerin ardından kullanılamaz hale geldi.

Kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü mahallede kamu kurum ve kuruluşlarının yardımlarıyla hayata tutunmaya çalışan depremzedelere, Afganistan Türkmenleri Yardımlaşma Platformu da yardım eli uzattı.

Platform tarafından kurulan mobil mutfakta, depremzedelere 3 öğün sıcak yemek ikramı yapılıyor.

Platformun sözcüsü Hamit Sultani, AA muhabirine, Türkiye'nin her daim zor günlerinde Afganistan'ın yanında olduğunu belirterek, şöyle dedi:



"Afganistan'dan destek aldığımız büyüklerimizin ve hayırseverlerimizin yardımıyla depremin ilk gününden beri bölgede insani yardımlar yapıyoruz. Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da yardım çalışmalarına katıldık. Son 3 gündür de Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi'nde bulunuyoruz. Bizi İstanbul'dan Afganistanlı iş adamlarımız yönlendiriyor, hiç bilmediğimiz bir yerde depremzedelere sıcak yemek ikramında bulunuyoruz. İnşallah Türkiye bu zor günlerini kısa sürede atlatır."

- "Asla unutmayacağız"

Mahalle sakinlerinden Şahin Kocakaya ise bölgenin depremlerde ağır hasar aldığını belirterek, "Türkmen uyruklu kardeşlerimiz köyümüzde mobil yemek hizmeti sunuyor. Köylülerimize yemek veriyor. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, kilometrelerce uzaktan gelen bu zor gün desteğini asla unutmayacağız. Afganistan'dan hiç tanımadığımız halde bizleri düşünüp yardım ulaştıranlara selam olsun, Allah razı olsun." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mükremin Çolak ise Afganistanlıları köylerinde görmelerinin buruk sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çolak, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri de atlatacağına inandığını anlattı.

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