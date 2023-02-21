Depremde yıkılan binaların enkazındaki oyuncaklar hüzünlendiriyor

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da yıkıntılar arasındaki oyuncaklar görenleri hüzünlendiriyor, yıkılan binalar ve büyük hasar gören araçlar ise afetin boyutunu gözler önüne seriyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği kentte depremin ardından yürekleri burkan görüntüler oluştu.

Otomobil, hafif ticari araç, tır ve traktör gibi birçok araç, enkaz altında kaldı. Bu araçların bir kısmı çalışmalar sonucu enkazdan çıkarıldı.

Üst üste konulan hurdaya dönmüş otomobiller, depremin acı izlerini gözler önüne sererken tamamı enkaz altında kalan bir aracın ise plakası zorlukla görülüyor.

Yıkıntılar arasındaki kırık bisiklet, oyuncak at, oyuncak bebek ve bebek arabası, görenleri hüzünlendiriyor.

Zafer Mahallesi'nde bir enkazda gezinen iki kedi ise sahiplerini beklercesine molozların üzerinden inmiyor.

Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde yıkılan bir binanın etrafındaki diğer yapıların ayakta durması dikkat çekerken çevre yolu kenarında çöken bir binanın altında kalan sıfır traktörlerin ön kısmı objektife yansıdı.

Yine çevre yolu kenarında çöken binanın enkazının bir kısmının, tırın üzerinde kaldığı gözlendi.

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