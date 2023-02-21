Malatya'da yerel basın, yıkılan ve hasar gören binalar nedeniyle yayın yapamıyor

Orta ve az hasarlı binalar nasıl tespit edilir?

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/HAYATİ AKÇAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da binaları yıkılan ve hasar gören yerel medya kuruluşları yayın yapamıyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Malatya'daki gazetecilerin fotoğraf makinesi, kamera gibi teknik ekipmanlarının yanı sıra gazetelerin basıldığı matbaalar da enkaz altında kaldı. Bunun yanı sıra televizyonlar ve radyolar da binalardaki hasarlar nedeniyle yayınlarını durdurdu.

İnternet üzerinden yayın yapan bazı yayın kuruluşları ise çalışmalarını çadır ve karavanlarda sürdürüyor.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, AA muhabirine, günlük yayın yapan 5 gazetenin idari büro ve matbaalarının tamamen enkaz altında kaldığını söyledi.

Yine uydudan yayın yapan iki televizyonun da binalarının hasar alması nedeniyle yayın yapamaz duruma geldiğini belirten Güner, bunun yanı sıra şehirde yayın yapan 14 radyo istasyonunun bir bölümünün enkaz altında olması, bir bölümünün de binalarındaki hasar nedeniyle yayınlarının durduğunu kaydetti.

Güner, 7 Şubat'tan bu yana medya mensuplarının çalışmalarını Medya-İş Sendikası'nın oluşturduğu çadırdan gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Neredeyse 15'inci güne giriyoruz, yerel gazeteler yayınlanmıyor, radyolar yayın yapamıyor, televizyonlar yayın yapamıyor. Yani Malatya basınını enkazdan çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

- İletişim Başkanlığının karavanında çalışıyorlar

Güner, bunun yanı sıra bölgedeki gazetecilerin ise çalışmalarını İletişim Başkanlığının karavanında sürdürdüğünü dile getirdi.

Şehir dışından gelen basın mensuplarının bölgedeki gelişmeleri Türkiye'ye aktardığını anlatan Güner, gazetecilerin büyük bölümünün araçlarda yatarak geceyi geçirdiğini ifade etti.

Güner, Malatya basınının bilgisayar, fotoğraf makinesi ve kamera gibi teknik cihazlara ihtiyacı olduğununu, bu ihtiyacı gidermek için birtakım çalışmalar yapıldığını söyledi.

Malatya basınını kalıcı bir yere kavuşturmak istediklerini belirten Güner, "Gazetecileri, radyocuları ve televizyoncuları yayın yapar hale getirmek için yer talebimiz var. Bunun gerçekleşmesi halinde arkadaşlarımız orada internet ortamından günlük gazetelerin yayınlanması için çalışacaklar." diye konuştu.

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