Malatyalı anne depremde kaybettiği üniversiteli kızının adının yaşatılmasını istiyor

MALATYA (AA) - HAYATİ AKÇAY / GÜLTEKİN YETGİN - Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Nur Şeyma'nın annesi Ulviye Dalhançer, kızının adının yaşatılmasını istiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Malatya'nın Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi Özpolatlar Sitesi'nde ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Elif Nur Şeyma Dalhançer'in annesi Ulviye Dalhançer, kızının fotoğraflarına bakarak hatıralarını anıyor.

Kentteki Şeker Fabrikası'na ait bir bölümde kalan ve burada taziyeleri kabul eden anne Ulviye Dalhançer, AA muhabirine, kızının Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencisi olduğunu söyledi.

Kızının çok insancıl ve hayat dolu birisi olduğunu anlatan Dalhançer, Elif Nur Şeyma'nın çevresinde ve arkadaşları tarafından çok sevildiğini dile getirdi.

Dalhançer, ailecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a besledikleri sevgi nedeniyle kızının da Recep Tayyip Üniversitesi'ni tercih ettiğini belirtti.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda konuştuğunu, Malatya ziyaretinde de Erdoğan ile görüştüğünü hatırlatan Dalhançer, "Kendisinin elini öptük. Sohbetimizde benim içimi ferahlattı. Benim acımı paylaştı. Cumhurbaşkanımızı bana Şeyma gönderdi. Onun hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

Anne Dalhançer, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malatya ziyaretindeki görüşmesine ilişkin, "Kendisine kızımın Güneysu'da okuduğunu söyledim. Adının da yaşatılmasını istiyorum dedim. Kendisi de bana 'Milli Eğitim Bakanımız burada, biz kendisini bilgilendirelim, Malatya'daki bir okula ismini verelim yaşatalım.' şeklinde yanıt verdi." dedi.

Kızının adının yaşatılmasının kendisini çok mutlu edeceğini ifade eden Dalhançer, "Kızımın adının bir okula verilmesi acılarımızı az da olsa hafifletecek. Ben ancak böyle ayakta kalabilirim ve teselli olurum. Tek kızım olan Şeyma'nın isminin bir okulda yaşatılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

Dalhançer, kızının "Yeryüzü Doktorları"na katılmayı, yurt dışında insanlara yardım etmeyi hayal ettiğini aktardı.

Rize'de kızının kaldığı yurtta, arkadaşlarının odasını Şeyma'nın hatıraları ve fotoğrafıyla süslediğini öğrendiğini anlatan Dalhançer, bunu öğrenince çok duygulandığını, bir gün kızının arkadaşlarıyla bir araya gelmeyi arzu ettiğini kaydetti.



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