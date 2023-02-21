Depremden önce kedilerinin uyandırdığı hemşire, sahipsiz kalan hayvanlara "can borcu"nu ödüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER/AHMET ÖZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da yaşayan hayvansever hemşire Zeliha Babayiğit, sahipsiz ve evsiz kalan kuşların bakımını üstlendi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremler nedeniyle sahipleri ölen ya da yıkılan binalardaki kafeslerinden kaçan çok sayıda muhabbet kuşu, sokaklardan toplanarak Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne getirildi.

Burada kuşların bakımını kurumda hemşire olarak görev yapan Zeliha Babayiğit üstlendi.

Depremden dakikalar önce iki kedisi tarafından uyandırılan Babayiğit, asli görevini yerine getirdikten sonra kuşlara yem ve su veriyor.

Kuşlarla sohbet eden ve kafeslerini temizleyen Zeliha Babayiğit, AA muhabirine, bakımını üstlendiği kuşların da kendisi ve diğer milyonlarca insan gibi depremlerden etkilendiğini söyledi.

Deprem anında kedileri tarafından uyandırıldığını anlatan Babayiğit, "Aslında depremde kedilerim beni birkaç saniye önce patileriyle vurarak ve ses çıkararak uyandırdılar. Ama deprem olacağını düşünemedim. Onlarla ilgili bir sıkıntı olduğunu düşündüm. Sonra sallanmaya başladığında diğer küçük depremler gibi düşünmüştüm. Tekrar hızlanmaya başlayınca sadece tek bir kedime sarılıp yatağın kenarına yaşam üçgeni oluşturmaya çalıştım. Deprem esnasında kedimin birini yanıma alamadım. Deprem bittikten sonra da her iki kedimi de alıp evi terk ettim." diye konuştu.

- "Sahipsiz kuşlarımız da var"

Depremden sonra kurtarma ekipleri ya da vatandaşlar tarafından bulunan kuşların, çalıştığı kuruma getirildiğini anlatan Babayiğit, "Kuşlarımız da depremzede. Kuşların birisini AFAD'dan bir çalışan getirdi. Enkazdan çıkartılmış. Buraya getirdiler. Biz de bakarız dedik." ifadesini kullandı.

Kuşların burada mutlu olduğunu aktaran Babayiğit, şöyle devam etti:

"Kuşlardan birisi 2 ya da 3 gün sonra enkazdan çıkartılarak buraya getirildi. Deprem sadece insanları değil hayvanları da etkiledi. İnsanlar en azından ihtiyaçlarını dile getirebiliyor. Hayvanlar getiremiyor. Çok soğuktu zaten. Biz de onlara mümkün olduğunda yardımcı olmaya çalıştık."

Babayiğit, kuşların ilerleyen günlerde ya sahiplendirileceğini ya da kurumda bakımına devam edileceğini sözlerine ekledi.





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