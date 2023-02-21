Depremzedelere helikopterlerle yardımlar sürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, kırsalda yaşayan depremzedelere yardımlar helikopterlerle ulaştırılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait askeri helikopterlerle yürütülen çalışmalar kapsamında, ulaşımın sağlanamadığı Doğanşehir, Akçadağ ve Pütürge ilçelerindeki 32 mahalleye 79 sorti gerçekleştirildi.

Ekiplerin yaptığı ikmal uçuşlarında, 71 ton insani ihtiyaç malzemesi ile 304 çadır depremzedelere ulaştırıldı.

Uçuşlar esnasında, 1 sıhhi tahliye ile 10 deprem fay hattı keşif maksatlı personelin de bölgeye nakli sağlandı.





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