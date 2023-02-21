Depremzedelerin metaneti din görevlilerini duygulandırdı

MALATYA (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasar verdiği Malatya'ya gönüllü olarak giden din görevlileri depremzedelerin yardımına koşuyor.

Muğla'nın Ortaca, Dalaman ve Ula ilçesinden bölgeye gelen 5'i kadın 21 din görevlisi, çadır kentleri ve yerleşim yerlerini dolaşarak yardım malzemesi dağıtıyor, depremzedelere manevi destek sağlıyor.

Yaklaşık 1200 kilometrelik yoldan gönüllü olarak bölgeye gelen ekip, din hizmetlerinin yürütülmesi için de çalışıyor. Ekipte bulunan 5 kadın din görevlisi ise akşam sohbetleri ile çadır kentte bulunan kişilere manevi katkı sağlıyor.

Ortaca Müftüsü Mahmut Atıcı, AA muhabirine, depremden etkilenenlerin acısını, hüznünü paylaşmak için bölgeye geldiklerini anlattı.

Malatya'da her kişiye dokunmaya çalıştıklarına dikkati çeken Atıcı, cenaze hizmetleri, manevi hizmetlerin yanında toplanan yardımları da dağıttıklarını söyledi.

- Depremzedelerin metanetine şahit oldular

Küçük bir gülümsemenin bile değerli olduğuna işaret eden Atıcı, "Hastaneleri ziyaret ederek tedavi olan kişilerle görüşüyoruz. Zaman zaman yeri geliyor yaşadıklarımızın acısında onlar bizi teselli ediyor. Hayatlarında yaşadıkları acılara rağmen Allah'a bir teslimiyet gördük. Özellikle gıda dağıtımına gittiğimizde 'Hocam, bu bizde var, vermeyin. Diğer arkadaşlar faydalansın.' dediklerinde teslimiyeti ve gönüllerinin tok olduğunu fark ettik. Onlarla beraber hüzünleniyor, onlarla beraber ağlıyoruz. Bu yükün altından birlikte kalkacağımıza yürekten inanıyoruz." sözlerine yer verdi.

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