Gönüllü tır şoförü Azerbaycan'da toplanan ilaçları Malatya'ya ulaştırdı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'daki afetzedelere ulaştırılması için Azerbaycan'da resmi kurumlar ile vatandaşların destekleriyle toplanan ilaçlar ve tıbbi malzemeler, gönüllü tır şoförü tarafından Malatya'ya getirildi.

Kardeş ülke Azerbaycan'da vatandaşların ve resmi kurumların katkısıyla toplanan ilaç ile tıbbi malzemeleri, Eldar Hallov kendisine ait tırla Malatya'ya ulaştırdı.

Hallov, yollarda hasar olma ihtimaline karşın Karadeniz Bölgesi güzergahından Trabzon'dan geçerek yaklaşık 2 bin kilometre yol katedip 48 saat süren yolculuğun ardından Malatya'ya vardı.

Tırın yakıt ücretini kendisi ödeyen Hallov, AA muhabirine, depremle ilgili haberleri televizyonda izledikten sonra resmi kurumlara başvuruda bulunduğunu, Türkiye'ye yapılacak yardımlarda gönüllü olmak istediğini söylediğini anlattı.

Haberlerde kadınlar ve çocukların enkaz altında kaldığını gördüğünü belirten Hallov, "Aileler ve çocuklar için çetin gündü. Yardım elimi uzatmak istedim. Tırım var, resmi kurumlara gönüllü olmak için gittim. İlaçları alarak sizin için 48 saatte getirdim. Çetinliğine bakmadan vaktinde buraya ulaşmak için gece gündüz tır sürdüm. Azerbaycan'da herkes yardım etmek için buraya gelmek istiyor." diye konuştu.

Yardımın ulaştığı Battalgazi Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Özal Erken Demir de her zaman iki devlet bir millet olduklarını dile getirerek, "Yardım elini uzattığı için Hallov'a teşekkür ediyoruz. Bu acı günümüzde yardım ederek tıbbi malzeme getirdi." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'dan ilaç ve medikal malzemelerin getirilmesinin kendilerini duygulandırdığını söyleyen Demir, Hollov'u tanımaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Demir, Azerbaycan devleti ve halkında verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti.

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