Doğanşehir'de 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır hasar aldı

MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER - AHMET ÖZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 12 bin yapıdan 6 bini yıkıldı veya ağır hasar aldı.

İçişleri Bakanlığınca depremler nedeniyle koordinatör olarak Doğanşehir'e görevlendirilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AA muhabirine, ilk depremin ardından arama kurtarma ekipleri ve gerekli araç gereçle ilçeye gelerek çalışmalara başladıklarını söyledi.

İkinci depremi Doğanşehir'de yaşadıklarını belirten Şimşek, "İlk günden beri vatandaşımızın iaşesi ve barınması ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta çadır dağıttık vatandaşlarımıza. Tabi yine gıdalarını verdik. Akabinde de vatandaşlarımız için bir konteyner kent oluşturduk. Şu ana kadar yaklaşık 100 konteyner yerleşmiş oldu. Yaklaşık 200 ailemiz de burada barınıyor." diye konuştu.

Şimşek, amaçlarının oluşturulan konteyner kenti daha da büyütmek olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Amacımız bu alanı, her yönüyle bütün imkanları ile bir konteyner kent haline getirmek. Şu ana kadar banyo ihtiyacı karşılandı. Lavabo ve tuvalet ihtiyaçları karşılandı. Mescit, sosyal market ve kütüphane de yarın itibarıyla kurulmuş olacak. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Hedefimiz bu alanda 500 konteyner kurmak."

-"Yeni yerimizi de belirledik"

İlçede enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Burası depremden en çok etkilenen bölgelerden birisi. Şu ana kadar 12 bin bina hasar tespit çalışması çerçevesinde incelendi. 6 bin ya yıkılmış ya da ağır hasarlı bina var. Amacımız öncelikle vatandaşlarımızı çadır kentten önce konteyner kente taşımak, akabinde de yeni evlerine kavuşturmak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile Tarım ve Orman Bakanlarımız geçtiğimiz günlerde buradaydı. İnşallah şehir merkezi için yeni yerimizi de belirledik, mart ayından itibaren yeni yer çalışmaları ve inşaatları başlamış olacak."

- "Köydeki vatandaşlarımız genelde evini terk etmeme niyetinde"

Depremden etkilenen köylerde de kalıcı konaklamaya yönelik konteyner kentler oluşturulabileceğini ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Özelikle Erkenek ve Kurucaova'da da konteyner kentler yapılabilir ama önce burayı tamamlamayı düşünüyoruz. Burayı bitirdikten sonra ihtiyaç olması halinde başka konteyner kentler de kurmayı planlıyoruz, köydeki vatandaşlarımız genelde evini terk etmeme niyetindeler. Talep halinde ikinci ya da üçüncü konteyner kentleri düşünebiliriz."





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