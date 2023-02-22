Kızılay depremzedeler için Malatya'da sosyal market açtı

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Türk Kızılay, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'daki depremzedeler için kurduğu sosyal marketi hizmete sundu.

Türk Kızılay İnsani Yardım Sorumlusu Malatya Ekip Başkanı Elif Taşkın Aytekin, AA muhabirine, Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde Kızılay Sosyal Marketi depremzedeler için açtıklarını belirtti.

Marketten yardım alacak depremzedelerin öncelikle kayıt sürecinden geçtiğini anlatan Aytekin, "İhtiyaç sahibi kişilere kart tanımlıyoruz, sonrasında gıda, hijyen ve çocuk kolilerimizi takdim ediyoruz. Gıda kolilerimizde yağ, nohut, baklagil, çay, şeker, tuz, bulgur, zeytin, katı yağ gibi temel ihtiyaç malzemeleri var." diye konuştu.

- Gönüllüler ve belediye personeli de çalışmalara destek veriyor

Aytekin, hijyen setinde bulaşık ve çamaşır deterjanının yanı sıra ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, bulaşık süngerine kadar ihtiyaç duyulan malzemelerin bulunduğunu ifade ederek, "Tüm hijyen malzemelerini gönüllülerimiz paketliyor. Kayıt sürecini tamamlayan tüm depremzede vatandaşlarımıza Yeşilyurt ilçemizde açılan sosyal markette destek sağlıyoruz." bilgisini paylaştı.

Yardım alacak depremzedelerin markete başvuruda bulunması gerektiğini vurgulayan Aytekin, şunları kaydetti:

"Depremzede vatandaşlar, başvuru sırasında TC kimlik numarası, kendilerine ulaşabilmemiz için iletişim bilgisi ile kaç kişilik hane için yardım talep ettiklerini bize bildiriyor. Biz de kişi sayısına göre set tanımlayarak, ihtiyaçları doğrultusunda destek oluyoruz. Çalışma saatleri sabah 09.00 ile 16.00 arası. Sonrasında gönüllülerimiz gece 23.00'e kadar bir sonraki günün hazırlığını yapıyor. Markette 15'e yakın gönüllümüz ile 5 Kızılay personeli hizmet veriyor. Yeşilyurt Belediyemizin çalışanları da bizimle beraber markette depremzedelere hizmet veriyor."

Aytekin, günlük ortalama 400 gıda, 400 de hijyen paketi hazırlayarak, depremzedelere verdiklerini sözlerine ekledi.

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