Malatya'da iş insanları ve Bursa Yıldırım Belediyesi konteyner kentler kuruyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / HAYATİ AKÇAY - Hayırsever iş insanları ile Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da depremzedeler için konteyner kent oluşturuyor.

Depremin ardından barınma ihtiyacı olan depremzedeler için Yeşilyurt ilçesinde konteyner kentler oluşturulmaya başlandı. Eskişehir'den iş insanlarının desteğiyle 48, Bursa'dan da bir iş insanının katkısıyla 64 konteyner belirlenen alanlara yerleştirildi.

Bursa'nın Yıldırım Belediyesince "Haydi Yıldırım, kardeşin üşümesin" sloganıyla yürütülen kampanya kapsamında alınan 300 konteynerden ilk etapta 50'sinin kurulumuna da başlandı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AA muhabirine, depremin yaralarını millet ve devletle el ele vererek saracaklarını belirterek, depremin ilk saatlerinden itibaren herkesin seferber olduğunu söyledi.

Vatandaşların ayni ve nakdi olarak deprem bölgelerine destekte bulunduğunu ifade eden Yılmaz, bu süreçte en önemli ihtiyaçlardan birisinin barınma olduğunun altını çizdi.

Bursa'nın bir sanayi şehri olduğunu kaydeden Yılmaz, buradaki hayırsever iş insanlarının depremzedeler için ellerinden geleni yaptığını vurguladı.

Bursalı hayırsever bir iş insanının depremzedelerin barınma sorununun çözümü noktasında elini taşın altına koyduğunu aktaran Yılmaz, "Gürhan Akyüz isimli iş insanımız, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde depremzedeler için 64 konteyneri ekibi ile birlikte getirip kurdu. Kısa sürede montajını yaparak ilgili belediyeye teslim ettiler. Rabbim bizlerin dirliğini, birliğini daim etsin. İnanıyorum ki bu zor günleri el birliği ile atlatacağız." dedi.

Başkan Yılmaz, Yıldırım Belediyesi olarak Malatya'nın başka bir noktasına 300 konteyner kurduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediye olarak depremin ilk gününden bu yana bölgeye destek olmaya gayret ettik. İlk etapta arama kurtarma ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Bu süreç devam ederken afetzedelerin barınma ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında hemen çalışmalara başladık. Barınma ihtiyacı bu bölgede temel ihtiyaçlardan biri. İnşallah depremzedeler için yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. İnanıyorum ki yaraları en kısa zamanda sarıp geleceğe daha güvenli bakacağız."

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise insanların yardımseverliği ve iyiliklerinin bu acı günlerin içerisinde bir nebze olsun bölgede moralleri yükselttiğini söyledi.

Bölgedeki sıkıntıların giderilmesinde devletin yanı sıra sivil toplum örgütleri, iş insanları ve yardımsever insanların desteğinin de büyük olduğunu vurgulayan Çınar, el birliğiyle yaraları sarmaya devam edeceklerini aktardı.

- "Gelip buralarda çalışmak içimizi ferahlattı"

Eskişehir'den gelerek konteyner kent oluşturulması için çalışan yardımsever iş insanı Halil İbrahim Aydın da depremin ardından maddi yardım yaptıklarını ancak bunun yeterli olmayacağını düşünerek konteyner kent kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Kendisinin inşaat işiyle uğraştığını aktaran Aydın, "Arkadaşlarımızla organize olduk, şantiyelerdeki malzemelerimizi topladık, tırlarla buraya geldik. Sıcak yatakta yatmaktansa gelip buralarda çalışmak içimizi ferahlattı." dedi.

Aydın, iş insanlarının ellerinden geleni yaptığını dile getirerek, "Kimi kereste verdi, kimisi kapı pencere yaptı, ne yapabiliyorlarsa seferber oldular. Bu dayanışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz, insanlarımızın kenetlenmesi gerçekten çok müthiş, duygulanmamak elde değil." diye konuştu.

Kampanyayı organize eden yardımseverlerden Eyüp Yılmaz da depremzedelere bir faydalarının dokunması için çalıştıklarını ifade ederek, tuvaleti de içerisinde bulunan 11 metrekarelik konteynerlerinin kurulumunu tamamlamak üzere olduklarını aktardı.

Yılmaz, Malatya'daki konteynerleri tamamladıktan sonra Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine de 50 konteyner kurulumu yapacaklarını, farklı bir deprem bölgesine de 50 konteyner daha kuracaklarını belirtti.

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