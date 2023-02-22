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Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin adı eğitim merkezine verildi

AA

Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisinin adı eğitim merkezine verildi

MALATYA (AA) - Malatya'daki depremde hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adı, Beydağı'nda kurulan konteyner kentteki eğitim merkezinde yaşatılacak.

Kahramanmaraş merkezli depremde, Malatya'nın Yeşilyurt Bostanbaşı Mahallesi Özpolatlar Sitesi'nde ikinci depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adının yaşatılması için Milli Eğitim Bakanlığı çalışma başlattı.

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Güneysu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu öğrencisi Dalhançer'in adı, Beydağı'nda kurulan konteyner kentteki eğitim merkezine verildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Elif Nur Şeyma'nın annesi Ulviye Dalhançer ve babası Cemal Dalhançer ile eğitim merkezine gelerek, burada incelemelerde bulundu.

Bakan Özer, sınıfta eğitim gören öğrencilerle yakından ilgilendi, öğretmen ve idarecilerden de bilgiler aldı.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özer, deprem ve sel felaketlerinde hayatın normalleşmesinin ana unsurlarından birisinin eğitim olduğunu vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreçte güvenli ve hızlı şekilde eğitim ve öğretim imkanı için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Özer, "71 ilde nasıl 20 Şubat itibarıyla eğitim öğretime başladıysak 3 kategoriye ayırdığımız 10 ilimizi de inşallah eğitim öğretimle buluşturacağız." dedi.

- "Öğrencilerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz"

Bakan Özer, bakanlık olarak öğrencileri desteklemeye devam ettiklerini dile getirerek, "Özellikle ikinci ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar eğitim öğretim ertelense de bu konteyner kentlerde, çadır kentlerde psikososyal destek çadırlarından ilkokul ana sınıfı, ortaokul eğitimine kadar... Diğer taraftan 8. sınıfların LGS sınavları hazırlık çadırlarından, üniversiteye girecek 12. sınıf öğrencilerimizin YKS hazırlık sınıflarına kadar bakanlık olarak öğrencilerimizi tüm imkanlarımızla desteklemeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Bu kapsamda şimdiye kadar 390 psikososyal destek çadırının 10 ilde kurulduğu bilgisini veren Özer, "Tüm okul öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz, psikolojik danışma öğretmenlerimiz, sahada çocuklarımızın hızlı şekilde tramvayı atlatması için elinden gelen çabayı sarf ediyor." ifadesini kullandı.

- "40 hastane sınıfını 10 ilimizde oluşturduk"

Diğer taraftan okul öncesi çadırlar, eğitim çadırları, ilkokul, ortaokul çadırlarının da kurulmaya devam edildiğini aktaran Özer, şunları kaydetti:

"Yine aynı zamanda özellikle gece gündüz vatandaşın tedavisi için emek veren sağlık çalışanlarımızın çocuklarının da eğitimden kopmaması için 10 ildeki hastanelerde hastane sınıfları oluşturmaya devam ediyoruz. 3 gün içinde 40 hastane sınıfını 10 ilimizde oluşturduk. İnşallah, 1 Mart'a kadar 10 ildeki tüm çalışan hastanelerde sınıflar oluşturmaya devam edeceğiz ve bunu tamamlayacağız."

Özer, bugün Malatya'da ilk konteyner kent olan Beydağı Konteyner Kenti'nde okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin eğitim süreçlerinde adaptasyonlarını destekleyen eğitim merkezi açtıklarını vurgulayarak, "Artık öğrencilerimiz burada sıcak ortamda öğretmenleri ile buluşup, eğitim eksiklerini gidermeyle ilgili, psikososyal destekle ilgili tüm destekleri alacaklar." açıklamasında bulundu.

Burada konteynerlerin tamamına televizyon kurulacağını söyleyen Özer, "Çocuklarımız çizgi film izlediği gibi aynı zamanda EBA TV ile de kendi sınıflarıyla ilgili her türlü eğitimi, ders içeriklerini, müfredatı takip etme imkanına kavuşmuş olacaklar." bilgisini paylaştı.

Merkeze adı verilen üniversite öğrencisi Şeyma'yı bu depremde kaybettiklerini anımsatan Özer, "Şeyma kızımızın adını, bu ilk konteyner okuluna vermek istedik. Annesi ile bugün burayı gezdik. Ben tekrar Şeyma kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Depremde vefat eden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum." sözlerini sarf etti.

- "Acımız çok büyük ama kızımın adının böyle bir yerde anılması duygulandırdı"

Elif Nur Şeyma'nın annesi Ulviye Dalhançer ise AA muhabirine, kızının adı bir okula verildiği için çok minnettar olduğunu belirterek, "Tam Şeyma'nın da istediği gibi. Kendisi çocukları çok severdi. Görünce duygulandım. Şeyma'ma neler nasip oldu. Ben bile yaşarken şaşırıyorum. Şeyma'nın gönlünün güzelliği ortaya çıktı." dedi.

Kendilerini yalnız bırakmadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Dalhançer, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadı. Elimizi uzatsak yanımızda hissettik. Ayrıca Milli Eğitim Bakanımız ile İl Milli Eğitim Müdürümüze de çok teşekkür ederiz. Hükümetimiz yanımızda, devletimiz yanımızda. Acımız çok büyük ama kızımın adının böyle bir yerde anılması ayrıca duygulandırdı ve memnun etti. Herkes seferber olmuş. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Baba Cemal Dalhançer de "Kızımızın adının bir okula verilmesiyle az da olsa acılarımız hafifledi. Bu konuda emeği geçen, başta Cumhurbaşkanımıza, Milli Eğitim Bakanıma ve ilgililere teşekkür ederim. Kızım hayat dolu bir insandı. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'ni özellikle seçmişti. O da inşallah bu yapılanları görüyordur." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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