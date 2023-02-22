Malatya'daki dev konteyner kent havadan görüntülendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN/HAYATİ AKÇAY - Malatya'da bin konteynerin yer aldığı Beydağı Konteyner Kent, 2 bin 200 depremzedeye ev sahipliği yapıyor.

Yeşilyurt ilçesinde, İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından daha önce kurulumu yapılan konteyner kent, Kahramanmaraş depremlerinin ardından depremzedelere tahsis edildi.

Konteyner kentte kurulan Elif Nur Şeyma Dalhançer Eğitim Merkezi'nde ise okul öncesi, ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim veriliyor. Bunun yanı sıra depremzede çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Cami ve marketin de yer aldığı konteyner kentte depremzede vatandaşların yemek ihtiyacı karşılanıyor.

Depremzedelerden Yavuz Bakay, AA muhabirine, depremin ardından devletin yanlarında olduğunu, herkesin elinden geldiğini yaptığını söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediyesinde işçi olduğunu belirten Bakay, "Ben 7/24 görev yapıyorum, ailem burada kalıyor, deprem olduğundan bu yana ilk kez ailemle vakit geçirdim. Burada barınma imkanı bulduk, Allah herkesin yardımcısı olsun." dedi.

Bakay, konteyner kentte her ihtiyacın karşılandığını anlatarak, "Allah devletimize zeval vermesin, tabi ki şu ortamda bir süre sıkıntılar olacak ama şu an yapılanlardan memnunuz." diye konuştu.

- "Her şeyimizi karşılıyorlar"

Zekiye Ekici ise ikinci depremin ardından konteyner kente yerleştiklerini kaydederek, "Burada ilk olarak okulda kaldık, sonra Allah razı olsun bu konteynerlere yerleştirdiler. Her şeyimizi de karşılıyorlar." ifadelerini kullandı.

Ağabeyi ile konteyner kentte kalan Nazan Güneş de depremde çok korktuğunu, kaldıkları evin ağır hasarlı olduğunu söyledi.

Şu anda konteynerde kaldıklarını ve ihtiyaçlarının karşılandığını belirten Güneş, "Babam da geçen gün bakım evine gitti, ağabeyimle kalıyoruz. Ne zamana kadar kalırız bilmiyorum." dedi.

Öte yandan konteyner kent dron ile havadan görüntülendi.



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