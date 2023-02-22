Malatyalı depremzede ortaokul öğrencisi minik yüreği ile gönülleri fethediyor

MALATYA (AA) - AHMET ÖZLER - ZAFER GÖDER - Malatya'da depremi yaşamasına rağmen çadır kentte depremzedelere gönüllü hizmet eden ortaokul öğrencisi Hüseyin Ferhat Öğüt, özellikle kendisi gibi çocukların kahramanı oldu.

Malatya il merkezinde TOKİ Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Hüseyin Ferhat Öğüt, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlere evlerinde yakalandı.

Hasar görmeyen evlerinden çıktıktan sonra ailesinden izin alan Ferhat, depremzedelere yardım eden görevlilere destek için çadır kentlere gitti.

Ferhat, hem bireysel hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapan "kırmızı yelekliler" olarak adlandırılan ekiplerle polis ve jandarma personeline destek olup depremzedelerin yardımına koşuyor.



Boynuna astığı isimlik ile çadırları dolaşan Ferhat, çocuklarla da ilgileniyor.

Çadırlara yemek, su ve ilaç taşıyan, gerektiğinde çöp toplayan Ferhat, çocuklarla oyun oynuyor, resim yapıyor ve hikaye kitapları okuyor.

Herkesi yardımlaşmaya davet eden Fatih Öğüt, AA muhabirine, gönüllü olarak çalıştığını söyledi.

Fatih, "Burada bir defteri kaldırmak bile yardımdır. Küçük, orta, büyük, kadın ve erkek fark etmez. Türkiye'de bu dönemleri başarıyla geçebiliriz, yardımlaşarak bu yolları dümdüz geçebiliriz. Bu nedenle herkesi gönüllü olarak yardıma davet ediyorum." diye konuştu.

Özellikle çocuklarla ilgilendiğini anlatan Öğüt, "Burada ben çocukların oynayabilmesi için bazı etkinlikler yapıyorum, resim yaptırıyorum, oyuncaklarla oynatıyorum, elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Bazı çadırlara yemek götürüyorum, yaşlıların ilaçları yoksa onları götürmeye çalışıyorum. Yardım etmeye çalışıyorum, herkesin de yardım etmesini bekliyorum." dedi.

- "Büyüyünce doktor olmak istiyorum"

Çadır kentte kendi isteğiyle bulunduğunu belirten Öğüt, şöyle devam etti.

"Ben burada açıldığı günden bu yana gönüllü olarak hizmet ediyorum. Depremden çok sayıda akrabam etkilendi. Büyüyünce doktor olmak istiyorum. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Bizim bu dönemleri geçebilmemiz için birbirimize yardım etmemiz gerekiyor. Bütün Türkiye sesimi duysun, yardım edip birlik içinde olursak bu yolları aşabiliriz."



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