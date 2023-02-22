Enkazdan 16 gün sonra çıkarılan 4 büyükbaş hayvan tedavi edildi

Şile deprem riski haritası ve tüm detaylar

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MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER- AHMET ÖZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, çöken ahırda 16 gün sonra enkazdan kurtarılan 4 büyükbaş hayvan tedavi edildi.

İlçeye bağlı köylerde görev yapan Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Polat Mahallesi'nde ahır enkazlarının kaldırılması için çalışma yapıyor.

Köyde iş makinesi ile yapılan enkaz kaldırma çalışması esnasında ekipler ve köylüler, 4 büyükbaş hayvanı da iş makinesi yardımıyla kurtardı.

Enkaz altında 16 gün boyunca aç ve susuz kalan hayvanların sağlık durumunu kontrol eden veteriner hekimler, serum ve antibiyotik tedavisi uyguladı.

Sahipleri il dışında olan hayvanlar, köy sakinlerine teslim edildi.

- "İhbarlar oldukça gidiyoruz"

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ayhan Özdemir, AA muhabirine, köy muhtarları ve vatandaşların ihbarı üzerine köylerde canlı hayvanların enkaz altından çıkartılmasıyla ilgili çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Bugün canlı hayvan olabileceği ihbarı üzerine Polat köyüne geldiklerini anlatan Özdemir, şöyle konuştu:

"Doğanşehir İlçe Müdürlüğümüzdeki ekiplerimizle köye gelerek hayvanları çıkartmaya başladık. Hayvanlardan 4'ü canlı olarak çıktı. Gerekli müdahalelerimizi yaptık. Serum ve antibiyotik verdik. Dün de başka bir köyden 8 koyunu canlı çıkarttık. İhbarlar oldukça gidiyoruz. Tüm köylerin taramasını yapıyoruz. Bir köyde daha canlı hayvan olabileceği bilgisini aldık. Oradan da haber bekliyoruz."

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