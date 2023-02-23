Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı dronla görüntülendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Malatya'da Çevre Yolu yakınlarında bulunan bazı binalar, ikinci depremde yıkıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi görevlilerince ilk depremin boyutunu belirlemek için çekimlerin yapıldığı sırada 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı, dronla kaydedildi.

Kayıtta, çok katlı 5 binanın yıkılması ve sonrasında oluşan toz bulutu görülüyor.

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