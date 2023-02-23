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Deprem bölgesinde "Afitap" adlı köpeği çevik kuvvet sahiplendi

AA

Deprem bölgesinde "Afitap" adlı köpeği çevik kuvvet sahiplendi

MALATYA (AA) - HAYATİ AKÇAY / GÜLTEKİN YETGİN - İstanbul'dan depremin en çok etkilendiği iller arasında yer alan Malatya'ya gelen çevik kuvvet polisleri, hasarlı evin balkonundan kurtardıkları sahipsiz köpeğin bakımını üstlendi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşların güvenliğini sağlayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çevik kuvvet polislerinden Erman Öztürk ve Mesut Karakaş, gece devriyesi sırasında, hasar almış bir evin balkonundan gelen köpek sesini duydu.

Balkondan kurtardıkları köpeği ilk olarak sağlık kontrolü için veterinere götüren polisler, daha sonra hayvanın aşısını yaptırdı. Polisler, "Afitap" adını verdikleri sahipsiz köpeğe veteriner kliniğinde kimlik de çıkardı.

- "Ekibin adeta bir parçası"

Malatya'da görevine devam eden ekibin adeta bir parçası haline gelen köpeğin ihtiyaçları polislerce karşılanıyor.

Polis memuru Mesut Karakaş, AA muhabirine, görev yeri İstanbul'dan Malatya'ya gelerek depremzedelerin yaralarını sarmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

İlk günlerde depremzedelerin enkaz altından çıkarılması noktasında gayret gösterdiklerini anlatan Karakaş, şimdi de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için görevlerini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Bölgede her gece yağmacılara karşı devriye görevinde bulunduklarını belirten Karakaş, bu sırada hasarlı bir evin balkonundan sürekli havlayan köpek sesi duyduklarını ifade etti.

Köpeğin sahipsiz olduğunu anladıklarını kaydeden Karakaş, "Evin balkonuna tırmanarak köpeği oradan kurtardık. Köpeği aldığımızda gözlerinde yaş vardı." dedi.

Köpeği veterinere götürdüklerini, bu sırada sahibine ulaşmak için araştırma yaptıklarını anlatan Karakaş, ancak köpekte çip takılı olmadığından sahibine ulaşamadıklarını dile getirdi.

Karakaş, evin bulunduğu yerin yakınlarında da yaptıkları araştırmalara rahmen köpeğin sahibine ulaşmayı başaramadıklarını söyledi.

Sahipsiz kalmış bir canı kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade eden Karakaş, "Afitap adını verdiğimiz köpek şimdi ekibin adeta bir parçası. Zor günler geçirdiğimiz şu günlerde bize ve ekibimize moral oluyor. Köpek sürekli yanımızda. Timdeki herkes de kabullendi. İstanbul'a giderken onu da götüreceğiz." dedi.

- "Evimde besleyeceğim"

Polislerden Erman Öztürk ise "Başkasına sahiplendirmek istedim ama vicdanım buna el vermedi. Bunun için de aşılarını yaptırdıktan sonra kimliğini çıkarttım. Afitap'ı buradan götürüp evimde besleyeceğim." diye konuştu.

"Afitap"ın keyfinin gayet yerinde olduğunu söyleyen Öztürk, "Biz de kendisiyle gayet mutluyuz. Kaldığımız yurtta birlikte yatıyoruz, göreve de birlikte çıkıyoruz. Sahibi çıkması durumunda köpeği geri teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Köpeğin adını özellikle seçtiklerini belirten Öztürk, "Afitap, güneş ve aydınlık anlamına geliyor. Bu zor günlerde bize aydınlık olsun diye köpeğimizin adını Afitap koyduk." dedi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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