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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeğeninin enkaz altındayken gönderdiği mesaj sayesinde kurtuldular

AA

Yeğeninin enkaz altındayken gönderdiği mesaj sayesinde kurtuldular

MALATYA (AA) - ORHAN YOLDAŞ - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da, 8 katlı binanın birinci katındaki enkazdan yaralı halde çıkarılan Bekir Doğan ile bazı yakınlarının, yeğeninin gönderdiği mesaj sayesinde kurtarıldığı öğrenildi.

Bostanbaşı Mahallesi'nde bir binanın enkazından yaralı halde çıkarılan ve Battalgazi Devlet Hastanesinde tedavisi devam eden Bekir Doğan, AA muhabirine, ilk depremde evlerinden ailesiyle çıktığını söyledi.

İlk etapta kent merkezi dışına çıkmayı düşündüklerini anlatan Doğan, kar yağışı devam ettiği için çocuklarının ihtiyaçları dolayısıyla kayınpederinin evine gittiklerini belirtti.

Kayınpederinin evine gittikten kısa süre sonra ikinci depremin meydana geldiğini belirten Doğan, "İkinci deprem başladığında içerideydik. Çıkmak için bir hamlemiz oldu ancak dış kapıdan çıkamadık, koridorda bizi yakaladı. Düştüğümü hatırlıyorum. Karanlık ortamdı, yeğenimin sesini duydum, bir süre toz soluduk, kendimdeydim. Tozu soluyunca hayatta olduğumuzu anladım. Yeğenlerimin, akrabalarımın seslerini duydum. Yeğenime sakin olmasını söyledim, toz çökmeye başladı, hava temizlendi. İçeri hava girdiğini fark ettik. Çıkacağımıza ilişkin umudumuz arttı." diye konuştu.

Yakınlarıyla birbirlerini sakinleştirmeye ve ellerinden geldiğince uyanık kalmaya çalıştıklarını dile getiren Doğan, şöyle devam etti:

"Birbirimizle konuştuk. Yeğenim, eşim, akrabalar arkadaydı, bağırarak konuşmaya çalıştık. Yeğenim düştüğünde elinde telefon varmış, babasına mesaj atmış. Mesaj o gün ulaşmamış. Ertesi gün oldu, gelecekler, kurtaracaklar bizi diye bekliyoruz. Bir süre sonra yukarıdan sesler duyduk ama içeriye giren olmadı. Yukarıda kurtarma çalışması varmış, iletişim kuramadığımız için aşağıda bizim sağ olup olmadığımızı bilmiyorlar."

- Enkazın bir kısmı kaldırılınca iletişim kanalı açıldı

Enkazın bir kısmı kaldırılınca iletişim kanalının açıldığını ve yazdıkları mesajın gönderildiğini anlatan Doğan, "Telefon mesajının ulaştığı bilgisi bize düştü, yeğenim 'amca mesajım ulaştı' dedi. Bir gün önce attığımız mesaj bu. Tekrar yazdı, mesaj ulaşmadı, telefon etti, ulaşamadı. Bir süre sonra yeğenimin telefonu çaldı, o zaman bizimle iletişim kurmaya çalıştıklarını anladık. Telefonu açtık, AFAD görevlisi yerimizi bulduklarını, kurtaracaklarını söyledi. Umutla bekledik, yakınlarımıza bağırdık, dayanın geliyorlar dedik." ifadelerini kullandı.

- Kendi kurtuldu fakat eşini ve bazı yakınlarını kaybetti

Kurtarma anında ekiplerin özveriyle çalıştığını dile getiren Doğan, şunları söyledi:

"Duvarları kırdılar, deyim yerindeyse elleriyle enkazı kazarak, kanal açarak, içeri girdiler. Sırasıyla bizi aldılar. Allah hepsinden razı olsun. Bu bir felaket, başımıza geldi. Böyle mucizevi bir kurtuluş bizi sevindiriyor, kaybettiklerimiz var, onlar için üzüntülüyüz. Felaketin boyutu çok büyükmüş, dışarı çıkınca anladık. Aileden çok kaybımız var, başta eşim olmak üzere, eşimin ailesi, hepsine rahmet diliyorum."

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