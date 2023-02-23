Doğanşehir'de depremin neden olduğu yıkım dronla görüntülendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Malatya'nın Doğanşehir ilçesi, dronla kayıt altına alındı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden en çok etkilenen yerlerden biri de Doğanşehir ilçesi oldu.

Gerçekleştirilen hasar tespit çalışmalarında 12 bin binadan 6 bininin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü belirtilen ilçede vatandaşlar, kurulan çadır ve konteyner kentlere yerleştirildi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü ilçedeki yıkım, dronla görüntülendi.









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