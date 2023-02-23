Depremin vurduğu ilçesini terk etmeyen eczacı, çadırda hizmetini sürdürüyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER - AHMET ÖZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerde her iki binadan birisinin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde eczacılık yapan Koray Altuntaş, kurduğu çadırda afetzedelere hizmet veriyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen Doğanşehir'deki 9 eczaneden birinin sahibi Altuntaş, diğer meslektaşlarının ilçeden ayrılmasına rağmen burada kalmaya karar verdi.

Hasar tespit çalışmaları sonucu 12 bin binadan 6 bininin yıkıldığı ya da ağır hasar gördüğü belirtilen ilçede çadır kuran Altuntaş, depremzedelerin ilaç ihtiyacını karşılıyor.

Depreme eşi ve çocuklarıyla evinde yakalanan Altuntaş, ailesini başka şehre göndererek başladığı çalışmalarıyla hastalarına reçeteli ve yardımseverler ile kurumlardan gelen ilaçları ücretsiz veriyor.

- "İlaca erişimin aksamaması için uğraşıyoruz"

Koray Altuntaş, AA muhabirine, ilçedeki diğer eczacıların şehir dışına gittiğini söyleyerek, "Normalde ilçemizde 9 eczacı vardı fakat kimisinin eczanesi yıkıldı, 3 eczanemiz kullanılamaz durumda ağır hasarlı." dedi.



Kendisine başka bir eczanenin kalfasının da yardım ettiğini dile getiren Altuntaş, "Burada hizmet vermeye çalışıyoruz. İlaca erişimin aksamaması için uğraşıyoruz. Az kişi olduğumuz için 24 saat hizmet veremiyoruz ama vatandaşların ilaç ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



- "Acil ilacımızda hiç sıkıntımız yok"

Çok zor bir süreç geçirdiklerini anlatan Altuntaş, şunları kaydetti:

"İlçemizin bu durumuna çok üzülüyorum ama gitmeyeceğim, toprağımı terk etmeyeceğim. Burada kalacağım. İnşallah Doğanşehir'i tekrar ayağa kaldıracağız. Çadırda yeterli imkanımız olmamasına karşın pes etmeden vatandaşların ilaca ulaşımı için mücadele ediyoruz. Alanımız çok yeterli değil ama ilacı bildiğimiz için aşağı yukarı hizmet verebiliyoruz. En azından acil ilacımızda hiç sıkıntımız yok."

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