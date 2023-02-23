Malatya'da depremlerde yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, yıkılan binaların enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği kentte, 22 binanın enkazı kaldırıldı, Özalper Mahallesi'ndeki Hayat Sitesi de dahil 18 enkazı kaldırma çalışmaları sürüyor.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri ile kolluk kuvvetleri eşliğinde yapılan çalışmalarda, enkazlarda bulunan değerli eşyalar, polis ve askerlerce tutanak altına alınıyor.

Ayrıca bulunan kitap, fotoğraf albümü, sandık gibi farklı eşyalar ise enkazın kenarında oluşturulan alanda bir araya getiriliyor.

- Binaların enkazından çıkan fotoğraflar hüzünlendiriyor

Yıkıldıktan sonra enkazlarında kaldırma çalışması sürdürülen binalarda birbirinden farklı eşyalar çıkıyor.

Bu eşyalar içinde en yürek burkanı ise aile fotoğraflarının yer aldığı albümler oluyor.

Ekipler tarafından enkazdan çıkarılan, düğün ile mezuniyet anılarının bulunduğu fotoğraflar bir araya getirilerek sahiplerinin alması için bekletiliyor.

- Yardım faaliyetleri sürüyor

Öte yandan STK'lerin deprem bölgesinde yardım çalışmaları sürüyor.

Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfı, depremler sonrası bölgeye yardım ve desteklerine devam ediyor.

Vakfın merkezinin bulunduğu Darende'de ilçesinde oluşturulan lojistik merkezinde, günlük 1000 aileye gıda kolisi hazırlanıyor.

İçerisinde gıda ve kahvaltılıkların bulunduğu koliler, Malatya ve Elbistan başta olmak üzere depremden etkilenen illerin kırsal bölgelerine sevk ediliyor.



Yardımlar, ilgili kurumların yönlendirmesiyle vakıf gönüllüleri tarafından depremzedelere ulaştırılıyor.

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