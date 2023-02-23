Bakan Ersoy, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MALATYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerini sürdürdü.



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bakan Ersoy, kentteki ziyaret ve incelemelerine devam ediyor.

Yeşilyurt ilçesine giden Bakan Ersoy, burada Çavuşoğlu, Salköprü, Çarmuzu ve Cemal Gürsel mahallelerinde vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Bakan Ersoy, daha sonra Akçadağ ilçesine geçti. Bahri ve Yağmurlu mahallelerinde incelemelerde bulunan ve vatandaşlarla görüşen Ersoy, kent genelindeki konteyner kentleri de ziyaret etti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.