AK Parti'li Yazıcı, Malatya'da üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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MALATYA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya'da üretime başlayan fabrikaları ziyaret etti.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'da hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

Bölgede faaliyet gösteren bazı fabrikalar üretime başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, 1. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Şantuk Tekstil'i ziyaret etti. Fabrikayı gezen Yazıcı, üretim hakkında bilgi aldı, sorunları ve talepleri dinledi.

Fabrikanın muhasebe müdürü Ali Çelik, üretim hakkında bilgi vererek, işletmenin kapasitesinin artırılabilmesi için çalışanların barınma ihtiyacının önemli olduğunu belirtti, konteyner talebinde bulundu.

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