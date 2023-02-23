Malatya'da depremzedelere yardımda bulunan Endonezya ekibi kentten ayrıldı

MALATYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan Malatya'ya Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan insani yardım için gelen 5 derneğin üyeleri kentten ayrıldı.

Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatya'ya gelen ve Cakarta'da faaliyet gösteren Sekolah Relawan, Gerak Bareng, Atap İndonesia, Gerak Menebar Kebaikan ile Khadijatee yardım derneklerinden 7 gönüllü, kentte depremzedelere yardımda bulundu.

Kentteki yardım faaliyetlerini tamamlayan dernek üyeleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Güder, ziyarette Endonezyalı gönüllülerin belediye personeliyle depremzedelere giyecek ve gıda dağıtımında bulunduklarını söyledi.

Gönüllülere teşekkür eden Güder, şöyle konuştu:

"Acılarımızı paylaşan, yurt içinden ve dışından gelen herkese teşekkür ediyoruz. Yapılarımızın sağlam olmasından dolayı birinci depremde çok fazla kayıp vermedik. İkinci depremde insanların çoğu dışarıdaydı ancak bina enkazı olarak Türkiye'de depremden en fazla etkilenen il Malatya. Dostlarımızın desteğiyle inşallah biz bu yükü kaldıracağız. Allah hiç kimseye bu felaketi yaşatmasın. Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle bugüne kadar dünya üzerinde Endonezya olsun, hangi ülkede, dini, ırkı ne olursa olsun, bir yerde afet, felaket söz konusuysa biz ülke olarak onların yanında olduk."

Sekolah Relawan yardım derneğinin başkanı Bayu Gawtama da Türkiye'de deprem olduğunu öğrenince yardıma gelmek için hemen hazırlık yaptıklarını ifade etti.

Türkiye ile derin bağlarının bulunduğunu belirten Gawtama, "Türkiye ile Endonezya arasında sıkı bağımız var, biz kardeşiz. Bizde depremler, tsunami oldu, siz sürekli yardım ettiniz. Biz de depremde size çok yardım etmek istedik." diye konuştu.

Gawtama, ellerinden gelen insani yardımı yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, "İki haftadır buradayız, arkadaşlarımızın bir kısmı Endonezya'ya dönecek, 2 arkadaşımız Hatay'da yardım faaliyetlerine devam edecek." diye konuştu.

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