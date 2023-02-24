Deprem bölgesinde çevik kuvvetin sahiplendiği "Afitap" asıl sahibine teslim edildi

MALATYA (AA) - HAYATİ AKÇAY/GÜLTEKİN YETGİN - İstanbul'dan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Malatya'ya gelen çevik kuvvet polislerinin hasarlı evin balkonundan kurtardıkları ve "Afitap" adını verdikleri köpek, sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Malatya'da vatandaşların güvenliğini sağlayan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli çevik kuvvet polislerinden Erman Öztürk ve Mesut Karakaş'ın gece devriyesi sırasında hasar almış bir evin balkonundan kurtardıkları köpeğin sahibi Ümit Kuyumcu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından yapılan haberi gördü.

İl Emniyet Müdürlüğüne giderek durumu anlatan Kuyumcu, daha sonra Yeşilyurt ilçesinde görevde bulunan çevik kuvvet polisleriyle bir araya geldi.

Buluşma sırasında Ümit Kuyumcu köpeğine sarıldı, köpek de sahibinin yüzünü yalayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Köpek, aşısını yaptırıp kimliğini çıkartarak bakımını üstlenen polis memuru Erman Öztürk tarafından sahibine teslim edildi.

Ümit Kuyumcu, AA muhabirine, deprem sonrası evinin hasarlı olması nedeniyle ailesini Kayseri'ye götürdüğünü, bu sırada köpeği evde bıraktığını söyledi.

Geri döndüğünde köpeği bulamadığını belirten Kuyumcu, birkaç gün kentte köpeğini aradığını, çadır kentlere giderek araştırma yaptığını ve hayvan barınaklarına gittiğini anlattı.

Bir türlü ulaşamadığı köpeğini haberlerde gördüğünü dile getiren Kuyumcu, köpeği sahiplenen polisle buluştuğunu ve hayvanı teslim aldığını ifade etti.

- "Lesi'nin yavrusu olunca polis arkadaşa vereceğim"

Bu zor günlerinde köpeğine kavuştuğu için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Kuyumcu, "Lesi adını verdiğim köpeğim adeta çocuğum gibidir. Onu çok seviyorum. Köpeğime kavuşunca depremin acısını komple unuttum. Onu görünce dünyalar benim oldu." dedi.

Kuyumcu, köpeğine kavuşmasına vesile olanlara teşekkür ederek, "Polis arkadaşımız sağ olsun köpeğe çok iyi bakmış. O da Lesi'den ayrılacağı için çok üzüldü. Kendisine de söz verdim. Lesi'nin yavrusu olunca polis arkadaşa vereceğim. Nerde olursa olsun yavruyu alıp ona götüreceğim. O bana böyle bir mutluluğu yaşattı. Ben de ona bir tane yavrusundan vereceğim." diye konuştu.

- Polis, sevinç ve hüznü aynı anda yaşadı

Köpeğe kimlik çıkarttıktan sonra sahiplenen ve "Afitap" adını veren polis memuru Erman Öztürk de köpekten ayrılmanın çok zor olduğunu ve üzüldüğünü ancak asıl sahibine teslim ettiği için de mutlu olduğunu söyledi.

Şair Attila İlhan'ın "Ayrılık sevdaya dahil" şiirini anımsatan Öztürk, "Afitap, bizim sevdalımız olarak kalacak. Özlediğimde, köpeğin sahibi ile ara sıra görüntülü konuşacağım. Bunun sözünü kendisinden aldım. Artık yan yana olamayacağız ama benim aklım hep onda olacak. Belki mutsuz olacağım ama o sahibiyle birlikte mutlu olacak. Anı olsun diye tasmasını kendime bıraktım." dedi.

Afitap haberlerde yer aldıktan sonra sahibinin kendisine ulaştığını belirten Öztürk, "İlk önce köpeğin sahibinin kendisi olup olmadığını öğrenmek istedik. Bunun için de araştırma yaptık. Zaten sahibini gördüğünde köpek hareketlerinden belli etti. Böylece köpeği gerçek sahibine teslim ettim." diye konuştu.

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