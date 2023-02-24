Malatya'da 5 binanın yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu yaşadıklarını anlattı

MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER/AHMET ÖZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkılma anını görüntüleyen dron pilotu Ahmet Turan Kaseler yaşadıklarını anlattı.

Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin etkilediği Malatya'da çevre yolu yakınlarında bulunan bazı binalar, aynı gün Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremde yıkıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ görevlilerince ilk depremin boyutunu belirlemek için çekimlerin yapıldığı sırada 5 binanın ikinci depremde yıkılma anı dronla kaydedildi.

Depremle binaların yıkılmasını görüntüleyen dron pilotu Ahmet Turan Kaseler, o anları AA muhabirine anlattı.

- "Canımızın derdine düştük"

O gün bir arkadaşıyla önce akrabalarının enkaz altında kaldığı bir binaya gittiklerini belirten Kaseler, daha sonra da depremin boyutunu belirlemek için dron kaldırdıklarını söyledi.

Kaseler, dron havalandıktan kısa bir süre sonra ikinci depremin yaşandığını belirterek, şöyle konuştu:

"Dron havalandıktan yaklaşık 10 saniye sonra deprem meydana geldi. O hengame ve kargaşayla dronu sabit bıraktık. Artık ondan vazgeçtik. Kendi canımızın derdine düştük. Açı, görüntü falan düşünecek durumda değildik. Biz oraya gittiğimiz araca park yeri bulamamıştık. 4-5 katlı bir binanın yakınına park etmiştik. Deprem başlayınca bina üstümüze doğru yıkılmaya başladı, can havliyle kendimizi güvenli bir yere attık. Sakinleşmemiz yaklaşık 3-4 dakikayı buldu. O arada dronu havada unuttuk. Ne çektiğini ya da havada mı düştü mü bilmiyorduk."

- "Dronu bulamadık, toz bulutları kaplamıştı"

Yıkılan binalardan dolayı ortaya çıkan toz bulutu nedeniyle ne yapacaklarını şaşırdıklarını dile getiren Kaseler, "Oradaki toz bulutundan, enkazdan dolayı yön duygumuzu, nerede olduğumuzu da karıştırdık. Dronu bulamadık, onu da toz bulutları kaplamıştı. Yaklaşık 4-5 dakika sonra dronu havadan indirdik." dedi.

- "Cesaret edip görüntüleri izleyemedim"

Kaseler, o an çektiği görüntüleri izlemeye cesaret edemediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dronun görüntülerini izlediğimde deprem anı, o an aklıma geldi. Büyük bir burukluk, bir acı var. Aslında o an ne çektiğimin de farkında değildim. Olayın heyecanı ve kargaşadan dolayı görüntü ya da dron ikinci planda kaldı. Görüntülere yaklaşık 7-8 gün sonra bakabildim. Çünkü cesaret edip görüntüleri izleyemedim. O psikolojiden dolayı bakamadım."

- "Enkazın altında kalan araca binmek üzereyken deprem oldu"

Ölümden kıl payı kurtulduklarını ifade eden Kaseler, "Deprem esnasında arkadaşın aracı enkaz altında kaldı. Aslında biz o esnada çok üşümüştük. Bir de araca mı binsek dronu oradan mı kontrol etsek ikileminde kalmıştık. Tam binecektik ki deprem olmaya başladı. Binalardan ses gelince kendimizi geriye attık." diye konuştu.

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