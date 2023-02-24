Bakan Bozdağ, depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu

MALATYA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Malatya'ya gelen Bozdağ, Malatya Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki toplantının ardından kentte çeşitli temaslarda bulundu.
Depremden etkilenen Malatya Adliyesinde incelemelerde bulunan Bozdağ, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra geçici olarak Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü binasında hizmet veren hakim ve savcılar ile adliye personelini ziyaret eden Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini iletti.
Bozdağ, depremden etkilenen Malatya'da yeni adliye sarayı binasının temelini en kısa sürede atacaklarını belirtti.
Bakan Bozdağ, daha sonra kentten ayrıldı.