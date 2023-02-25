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Depremin ardından kaldığı yerden başlayıp ilk ihracatını yaptı

AA

GÖKSEL YILDIRIM - Malatya'da faaliyet gösteren et işleme tesisi, geçen sürede sınırlı kapasiteyle de olsa üretime başladı ve deprem sonrasında ilk ihracat tırını Irak'a yolladı.

Depremin ardından kaldığı yerden başlayıp ilk ihracatını yaptı

MALATYA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Malatya'da faaliyet gösteren et işleme tesisi, geçen sürede sınırlı kapasiteyle de olsa üretime başladı ve deprem sonrasında ilk ihracat tırını Irak'a yolladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Malatya'da, ticaretin canlanması ve şehrin tekrar ayağa kaldırılmasına yönelik çabalar sürüyor. Tesislerdeki değerlendirmelerin ardından faaliyetlerinde sakınca bulunmayan işletmelerde ekonomik faaliyetler başladı. Konutları ve aileleriyle ilgili belirsizlikler ortadan kalkan çalışanlar da görevlerinin başına dönüyor.

Fabrikalarını çalışanlarına açan ve onlara barınabilecekleri koşullar oluşturan işletmeler, yurt içi ve dışındaki müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik üretimler gerçekleştiriyor. Malatya Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan birçok işletme de yakın zamanda aşamalı olarak faaliyete başlamaya hazırlanıyor.

- Deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Orta Doğu, Kuzey Afrika ile Orta Asya ülkelerine yaptığı ihracatla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en önemli ihracatçıları arasına giren İstanbul Piliç, bölgede deprem sonrasında tekrar faaliyete geçen ilk firmalardan oldu.

Deprem anı şirketteki güvenlik kameralarına yansıyan işletmede, ofis bölümünde hasar oluştu.

Şirketin yönetim kurulu başkanı ve gıda mühendisi Bilal Yıldırım, AA muhabirine, deprem dolayısıyla hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İstanbul Piliç'in et işleme tesisi olarak deprem öncesinde 260 personelle görev yaptığını anlatan Yıldırım, kırmızı et ve tavuk etiyle işlenmiş ürünler ürettiklerini söyledi.

Üretimlerinin yüzde 95'ini ihraç ettiklerini dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu:

"Depremle beraber biraz etkilendik ancak 2 hafta gibi kısa sürede Allah'ın izniyle tekrardan toparlanmaya başladık. 260 personelimizin şu anda 120 tanesini tekrardan getirdik ve beşinci gündür üretimimize devam ediyoruz. Bu saatten sonra yaraları sarma zamanıdır. Yaralarımızı saracağız. Ülke ekonomisi, Malatya ekonomisi, Malatya'nın tekrardan kalkınması için çalışmamız gerekiyor. Eskisinden daha çok çalışmamız gerekiyor. Personelimizin birçoğu başka illere gitmişti. Bingöl'e, Yozgat'a, İstanbul'a gidenler vardı. Orada bir şekilde ailelerini bırakıp geldiler, Allah razı olsun. Şu anda üretimimize devam ediyoruz. Malatya inşallah Beydağı gibi tekrardan dimdik ayağa kalkacak, küllerimizden tekrardan yeşereceğiz ve çalışmaya devam edeceğiz."

- Sanayi bölgelerine çadır, konteyner talebi

AFAD ve yetkililere fabrikaların bulunduğu yerlere çadır kentler kurulmasına yönelik taleplerini ilettiklerini ancak henüz bir gelişme olmadığını ifade eden Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Personel ve aileleri için çadır ve konteyner kentler kurulursa toparlanmamız daha kolay olur. Onların bütün iaşelerini, yemeklerini, diğer ihtiyaçlarını da biz karşılamayı önerdik. Böyle bir talebimiz var. Bu sağlanabilirse işlerimize daha sağlam kafayla bakabiliriz. Çadır ve konteyner noktasında devletimiz bize yardımcı olursa seviniriz. Onun dışında devletimizin varlığını, gücünü sahada görüyoruz, hissediyoruz. Bizleri de arayıp sordular, ihtiyaçlarımızı sordular. Fabrikamıza da baktılar. İhracat için herhangi bir sıkıntının olup olmadığını sordular. İhracatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün tırlarımızı yükledik, Irak'a gönderiyoruz. Büyük bir afetti, yüzyılın afetiydi ama devletimizin gücünü sahada gördük. Çevre illerden, teşkilatlardan, Kızılaydan, AFAD'dan, hükümetten aynı şekilde bütün desteklerini görüyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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