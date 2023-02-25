Malatya'da çocuklar depremin izlerini konteyner kentteki okul sıralarında siliyor

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MALATYA (AA) - AHMET ÖZLER/ZAFER GÖDER - Milli Eğitim Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da kurulan konteyner kentteki okulda çocuklar, çeşitli kentlerden gelen gönüllü öğretmenleriyle ders işleyip, arkadaşlarıyla oyun oynuyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da hayatın normale dönmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu bağlamda depremden etkilenen çocuklar için Beydağı konteyner kentte okul öncesi ve ilkokul öğrencileri için bir okul oluşturuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Elif Nur Şeyma Dalhançer'in adının verildiği okulda, çeşitli illerden gelen gönüllü öğretmenler tarafından ders veriliyor.

Her gün sabah okula gelen ve gün boyu burada arkadaşları ile bir araya gelen öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde oynadıkları oyunlar ve gördükleri dersler sayesinde depremin izlerini silmeye çalışıyor.

Okul müdürü Vehbi Kolçak, AA muhabirine, depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde konteyner kentte bir okul açıldığını, ülkenin her köşesinden gönüllü öğretmenlerin de buraya gelerek ders verdiğini söyledi.

Konteyner okulu bir günde oluşturduklarını anlatan Kolçak, "Bu okulda şu anda 6 dersliğimiz mevcut. 120 kapasiteli bir okulumuz. 2 anasınıfı, 1, 2, 3, 4. sınıflarda eğitimimiz devam ediyor. Okul saat 09.30'da başlıyor, 15.30'da da eğitimini bitiriyor. Öğrencilerimizin çoğunluğu konteyner kentte kalanların çocukları, dışarıdan gelenler ve görevliler de çocuklarını buraya bırakıyor." diye konuştu.

- "Hem ailelere hem de öğrencelere psikodestek veriyoruz"



Kolçak, okulda sadece öğretmenlerin bulunmadığını belirterek, "Öğretmenlerimizle psikososyal gruplarımız da mevcut, biz planlamayı ve programı onlarla yaptık. Veli görüşme odaları belirledik, hem ailelere hem de öğrencelere psikodestek veriyoruz. Onları normal hayata entegre etmek, tekrar normal hayatı hissettirmek adına çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin ilk gün okulda tedirginlik yaşadıklarına değinen Kolçak, şöyle devam etti:

"İkinci, üçüncü gün daha koşarak geldiler, hatta okul saatinden yarım saat önce gelip okulun açılmasını bekliyorlar. Çocuklar okula girdikten sonra normal hayata döndü. Kendi okullarındaymış gibi mutlu yaşıyorlar."

- "Çocuklar sanki normal okulda, normal zamandaymış gibi gidip geliyor"

Okulda gönüllü öğretmenlik yapan Didem Çetinkaya da çocukların yaralarını sarmak için geldiklerini, normal bir okuldan farksız olduklarını kaydetti.

Çocukların başlangıçta biraz durgun olduklarını belirten Çetinkaya, "Çok şükür herhangi bir sorun yaşamadık. Çocuklar sanki normal okulda, normal zamandaymış gibi gidip geliyor. Onlar normalleşmenin mutluluğu içindeler. Burada hayat biraz daha rutine döndü. Öğretmenlik gönül ister, ne kadar öğrencinin gönlüne dokunabilirsek iyi bizim için. Ben şu an en onurlu ve şerefli görevimi yapıyorum." şeklinde konuştu.



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