Pakistan'dan gönderilen 20 yardım tırı depremden etkilenen Malatya'ya ulaştı

MALATYA (AA) - Pakistan'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'ya yardım malzemelerini taşıyan 20 tır geldi.

Pakistan'dan gönderilen temel yardım malzemeleri, 2 bin 700 çadır ve 22 bin battaniyenin bulunduğu tırlar, İran üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Tırlar, Malatya'da 2. Ordu İstikham Alay Komutanlığı Altay Kışlası'nda, Vali Yardımcısı Hakan Ezgi, Pakistan Büyükelçiliği Müsteşarı Abbas Sarwar Qureshi ile diğer ilgililerce karşılandı.

Quereshi, AA muhabirine, bölgede çalışmalara büyük özveriyle devam ettiklerini belirterek, "Burada büyük bir deprem oldu. Birçok insan hayatını kaybetti. Çok fazla bina yıkıldı. Bu nedenle biz Türk halkıyla her zaman dayanışma içindeyiz." dedi.

Pakistan ve Türkiye'nin uzun süreden beri büyük tarihsel bağlılığı olduğunu, bunun her zaman devam edeceğini vurgulayan Quereshi, "Pakistan'ın başbakanının demecini ifade etmek istiyorum, Türkiye'ye biz yardımları her zaman yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bizim başbakanımız 2-3 günde bir Türkiye'de olan gelişmelerle ilgili toplantılar yapıyor, neler yapabileceğimiz hakkında birlikte davranabileceğimiz şekilde hareket ediyoruz." diye konuştu.

Quereshi, bugüne kadar 20 uçakla arama kurtarma ve ekipman çalışmasıyla yardımcı olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Mart ayının 14 veya 15'inde yardım malzemesi taşıyan gemilerimiz gelecek. Bizim başbakanımız da son bir Türk kurtarılıncaya kadar birlikte çalışacağımızı ifade ettiler. Bu tırdaki malzemeler bizim Pakistan halkımızın gönüllülükle kendilerinin hazırladığı malzemelerdir. Deprem dolayısıyla Pakistan halkı olarak Türk halkının yanındayız ve her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Sert iklim ve felakete rağmen biz Türkiye'yle beraber bu işin üstesinden geleceğimize inanıyoruz. Pakistan ve Türkiye dost, kardeş."





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