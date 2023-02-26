Başakşehir Belediyesi, Malatya'da çay ve su servisini sürdürüyor

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MALATYA (AA) - İstanbul Başakşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, gündüz vatandaşlar ve çalışanlara, gece ise mesai yapan güvenlik görevlilerine çay ve su ikramına devam ediyor.

Depremin ikinci gününde Malatya'ya ulaşan Başakşehir Belediyesi ekipleri, günlük yaklaşık 10 bin çay ve su servisi yapıyor.

Kent merkezinde kurulan mobil çay aracında görev yapan Sabri Melik, 20 gündür hizmet verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Belediye Başkanımız Yasin Kartoğlu tarafından görevlendirildik. 24 saat esasıyla çalışıyoruz ki gündüz saatlerinde vatandaşlarımız ve çalışanlara hizmet veriyoruz. Ayrıca gece de görevli emniyet ile askerlerimize çay ve su servisinde bulunuyoruz. Aracımızda oturma yerleri var, sıcak bir ortam sağladık. Deprem bölgesinde soğuk geçen günlerde bir nebze de olsa yardımcı olmaya çalışıyoruz."

Melik, deprem bölgesinde normalleşme sürecine girilinceye kadar çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.





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