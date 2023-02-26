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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa" ile moral buluyor

AA

Depremzede çocuklar "Rafadan Tayfa" ile moral buluyor

MALATYA (AA) - GÜLTEKİN YETGİN / HAYATİ AKÇAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, TRT Çocuk'un sevilen dizisi "Rafadan Tayfa"nın kahramanları, "Grup Rafadan" müzikal gösterisiyle depremzede çocuklarla buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinesinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının destekleriyle Malatya Şeker Fabrikası'ndaki çadır kentte organize edilen etkinlikte, maskotlu müzikal gösteri sunuldu. Rafadan Tayfa'nın maskotları, çocukların ilgisiyle karşılaştı. Etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtıldı.

Organizasyonun koordinatörü Mahmut Karakaya, AA muhabirine, bugüne kadar üç gösteri yaptıklarını söyledi.

Çocukların normalleşmeye, depremin travmasından kurtulmaya ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Karakaya, yapılan bir araştırmada travma halindeki çocukların mutlu oldukları bir günü kırk gün rüyasında gördüğünün tespit edildiğini anlattı.

Karakaya, çocukların iyi bir gün geçirmesi için kendilerini sorumlu hissettiklerini dile getirerek, "Türkiye'nin en çok sevilen karakteri, yerli ve milli karakteri, sahada, her koşulda, nerede istenilirse orada olmaya hazır. Malatya da buna başladığımız yer. Çocuklara ve ailelerine tebessüm ettirebiliyorsak ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Çocukların Rafadan Tayfa ile çok mutlu olduğunu belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"Belki de kariyerimizde yaptığımız en iyi, en anlamlı gösteri. Çünkü çocuklar şokta, o şoku atlatabilmeleri gerek. Çok büyük ilgi var. Mülteci çocuklarımız da var, onlar da Rafadan Tayfa'yı biliyor. Türkiye'de doğup büyüyen herkes Rafadan Tayfa'yı biliyor. Böyle pozitif bir şok etki yapmamız gerekiyor. Bu gibi etkinlikleri gönüllülük esasıyla da yapmamız gerekiyor. İnşallah arkası gelir. Sürdürülebilir hale getirirsek, çocuklarımızı bu olumsuz atmosferden biraz olsun uzaklaştırmak istiyoruz."

Karakaya, gösterinin Kahramanmaraş ve sonrasında Adıyaman'da devam edeceğine işaret ederek, "Tahmin ediyorum ki 3-4 ay sahadayız. Rafadan Tayfa olarak aynı anda sahaya çıkabilecek 4-5 ayrı ekibimiz var. Çocukların mutluluğu dünyaya bedel." diye konuştu.

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