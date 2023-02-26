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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

"Takma diş" ikinci depremde enkaz altında kalmaktan kurtardı

AA

"Takma diş" ikinci depremde enkaz altında kalmaktan kurtardı

MALATYA (AA) - HAYATİ AKÇAY/GÜLTEKİN YETKİN - Marmara depreminde evleri ağır hasar gören ve İstanbul'dan Malatya'ya taşınan Köşker ailesi, 6 Şubat'taki ikinci depremde enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Özalper Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında yaşayan Ahmet Köşker, eşi Yüksel, kızları Esra ve Seda Köşker ile ilk depreme uyurken yakalandı.

Uyanarak ailesiyle dışarı çıkan Ahmet Köşker, başka bir mahallede yaşayan 85 yaşındaki babası Abdurrahman Köşker'i almaya gitti.

Babasını alan Ahmet Köşker ile ailesi, öğle saatlerinde evlerine girmeye karar verdikleri sırada Abdurrahman Köşker, takma dişlerini evinde unuttuğunu söyledi.

Köşker ailesi, bunun üzerine Abdurrahman Köşker'in takma dişlerini almaya gittikleri sırada ikinci depreme evlerinin önünde yakalandı.

İkinci depremde Köşker ailesinin yaşadıkları bina çöktü. Binanın yıkılma anı, Esra Köşker tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

- Babası takma dişlerini unuttuğu için binaya girmemişler

Ahmet Köşker, AA muhabirine, kaldıkları binanın sağlam olduğunu sandıklarını, depremde yıkılacağını hiç ummadıklarını söyledi.

Depremin çok şiddetli olduğunu, bu sırada çocuklarını korumaya çalıştığını belirten Köşker, ikinci depremde yıkılan binada komşularından 6 kişinin enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Kendilerinin de enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduklarını ifade eden Köşker, o anları şöyle anlattı:

"Babamı evinden alarak öğle saatlerinde buraya döndük. Hava çok soğuk olduğu için eve girecektik. Bu sırada babam takma dişlerinin olmadığını söyledi. Babam, 'Ben böyle yemek yiyemem, dişlerimi evden alıp gelelim' dedi. Eve girmekten vazgeçip dişleri almaya gitmek için binadan 100 metre ayrıldıktan sonra ikinci depreme yakalandık. Bu sırada binamız yıkıldı. Bizi babam kurtardı. Eğer o dişlerini unutmamış olsaydı binaya girmiş olacaktık."

- Aile, Marmara depreminden sonra Malatya'ya taşınmış

Köşker, 1999 yılındaki Marmara depremi sırasında İstanbul'da yaşadıklarını, evi ağır hasarlı olduğu için ailesini alarak memleketi Malatya'ya taşındıklarını dile getirdi.

Hem Marmara hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerden kurtuldukları için şanslı olduklarını belirten Köşker, şimdi başka bir şehre taşınıp yeni bir hayat kurmanın planlarını yaptıklarını söyledi.

Deprem bölgesi olmayan illeri tercih etmek istediklerine işaret eden Köşker, "Biri inşaat mühendisi, diğeri endüstri mühendisi olan kızlarım için yeni bir düzen kuracağım. Ben emekliyim. Kısa süre içerisinde başka ilde yeni bir hayat kurmak için çaba göstereceğim." dedi.

- "Dişleri almaya gitmeseydik eve girecektik"

Esra Köşker ise deprem sırasında sarsıntının şiddetiyle uyanıp koltukların arasında "çök-kapan-tutun" hareketini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dedesinin takma dişlerini almaya gidecekleri sırada ikinci depreme yakalandıklarını anlatan Köşker, "Dişleri almaya gitmeseydik eve girecektik. İkinci depreme bina içerisinde yakalanmaktan saniyelerle kurtulduk. Bizi kurtaran dedem oldu. Önce Marmara depremi, ardından Malatya'da depreme yakalandık. Bizim için çok zor bir durum." diye konuştu.

Yüksek lisans yapmak için ders çalıştığını dile getiren Köşker, "Artık böyle bir imkanım yok. Tüm kitaplarım, bilgisayarım enkaz altında kaldı. Şimdi başka illerden kiralık ev bakıyoruz. Karar verdiğimizde başka bir ile giderek hayat kuracağız." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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