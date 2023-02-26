Malatya'da çadır ve konteyner kentteki çocuklar geleneksel oyunlarla moral buluyor

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MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER/AHMET ÖZLER - Bingöl'den, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'ya gelen gezici kütüphanede vakit geçiren çocuklar, geleneksel oyunlarla afetin psikolojik etkilerinden uzaklaştırılmaya çalışılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca oluşturulan gezici kütüphane otobüsü, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Bingöl'den yola çıktı.

Malatya'ya ulaşan otobüs, kentteki çadır ve konteynerde kalan depremzede çocuklara hizmet veriyor.

Çocuklar otobüste kitap okuma fırsatı buluyor, resim yapıyor, sinema etkinliğine katılıyor, gönüllü eğitmen ve görevliler eşliğinde körebe, saklambaç, mendil kapmaca gibi geleneksel oyunlar oynayarak eğlenceli zaman geçiriyor.

Çocukların yaptığı resimler otobüse asılarak sergileniyor.

- Ailesinden 5 kişiyi kaybetti, çocuklara moral için hizmet vermeye devam ediyor

Gezici kütüphane sorumlusu Ahmet Bolluk, AA muhabirine, daha önce depremi yaşamış Bingöl'den geldikleri için buradaki insanların hislerini anlayabildiklerini söyledi.

Her gün yaklaşık 10 etkinlik yaptıklarını ifade eden Bolluk, "Çocuklar da artık buraya alıştı. Çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Sinema gösterisi oluyor. Günlük okuma saatleri ve çeşitli oyun aktiviteleri var. Her gün farklı oyunlar oynuyoruz." dedi.

Bolluk, Bingöl'de 2003'te yaşanan depremde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini anımsatarak, Kahramanmaraş merkezli depremleri de çok şiddetli şekilde hissettiklerini belirtti.

Depremlerin ardından hızlı şekilde Malatya'ya geldiklerini anlatan Bolluk, enkaz altında kalan vatandaşlara da yardım ettiklerini şimdi ise kütüphane hizmeti verdiklerini kaydetti.

Bolluk, akrabalarının da Malatya'da enkaz altında kaldığını belirterek, şunları söyledi:

"Bu depremde ailem ve köyümden 5 kişiyi kaybettim. Onun acısıyla geldik ve hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bir yanımız buruk şekilde hem çocuklarımızın hem de ailelerinin hızlıca hayata bağlanmaları için uğraşıyoruz. Amaç çocukları ve ailelerini içinde bulundukları psikolojiden çıkarmak, kitapları enkaz altında kalmış çocukları tekrar kitaplarla buluşturmak. Gerek çocuklara gerekse de yetişkinlere hitap edecek koleksiyonumuz mevcut."



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