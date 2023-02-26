Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Malatya'da depremzede çocuklarla buluştu:

MALATYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, depremden etkilenen Malatya'da depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Erbaş, kentteki ziyaretleri kapsamında İnönü Üniversitesi kampüsünde Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki İlhan Akıncı Öğrenci Yurdu'na geldi.

Burada depremzede 4-6 yaş çocuklarına yönelik eğitim verilen kursu ziyaret eden Erbaş, eğitmenler, aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Çocuklarla yakından ilgilenen Erbaş, AA muhabirine, depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Erbaş, vefat edenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Burada vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumu İlhan Akıncı Yurdu'ndayız. Buradaki vatandaşlarımızın hem kendilerine hem de Diyanet İşleri Başkanlığımız Diyanet Çocuk Projesi içerisinde eğitim alan buradaki çocuklarımızı ziyaret ettik. Hocalarımız onlara yardımcı olmaya çalışıyorlar. Manevi rehberlik yapıyoruz, manevi noktada destek olmaya çalışıyoruz." dedi.

Deprem bölgelerini yalnız bırakmamaya gayret ettiklerini vurgulayan Erbaş, "İlk günden itibaren 20 bine yakın hocamız, 72 il müftümüz, ilçe müftülerimiz, müftü yardımcılarımız, vaizlerimiz, imamlarımız defin işlemlerinden, cenaze işlerinden başlayıp arama kurtarma, yemek ikramı, mobil mutfak ve Türkiye Diyanet Vakfımızın yapmış olduğu pek çok yardımlar, bütün bunları hocalarımızla birlikte organize ettik." diye konuştu.

Devletin bütün kurumlarıyla önemli işler yaptığına işaret eden Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da ve diğer yerlerde deprem mağduru kardeşlerimizin mağduriyetini giderme, yaraları sarma noktasında büyük mücadeleler verdi. Biz de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak baştan beri buralardayız ve inşallah yaralarımız sarılıncaya kadar hem Diyanet İşleri Başkanlığımız mensupları hem de Türkiye Diyanet Vakfı mensuplarımız olarak deprem mağduru kardeşlerimizin yanında onlara destek olmaya gayret edeceğiz inşallah."



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