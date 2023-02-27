Malatya'da esnaf normalleşmek için kepenk açmaya başladı

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU / KEMAL ÖZDEMİR - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da esnaf, normalleşmek için kepenk açıp işlerinin başına geçiyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Malatyalı esnaf, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden iş yerlerinin hasar tespitini yaptırıp onay aldıktan sonra hizmet vermeye başladı.

Kent merkezindeki İnönü Caddesi'nde pastane işleten Öztürk Can, AA muhabirine, ilk depremin ardından iş yerini açtığını, ikinci depreme ise çalışırken yakalandığını söyledi.

İkinci depremin ardından kentte büyük hasar meydana geldiğini anımsatan Can, "Normalde bir büyük depremin ardından kolay kolay ikinci deprem olmaz diye ben de gelip dükkanımı açtım. 'Bismillah.' dedik başladık. Daha sonra tekrar bir deprem oldu. Bütün personel dışarı çıkıp güvenli bir yere geçtik. İkinci depremde biraz korku vardı, iş yerini hemen açamadık." dedi.

Can, iş yerinin bulunduğu binanın kontrollerini yaptırdıktan sonra az hasarlı olması nedeniyle pastanesini açtığını aktardı.

Pastaneyi açtıktan sonra, insanların kendisine teşekkür ettiğini belirten Can, "Vali Yardımcımız bana sordu, 'Ne yaptınız binada veya iş yerinde bir şey var mı, sıkıntı var mı?' dedi ve sonra 'Git dükkanını aç. Bir ışık yansın, insanlar hayatın devam ettiğini anlasın.' dedi. Biz de alışmışız çalışmaya. Otur otur nereye kadar? Vali beyin dediği kelime kelime aynen çıktı. Bir müşteri bana 'Bize bir umut oldun.' dedi burada. İnsanlar çok güzel şeyler söylemeye başladı. Bu bize daha çok moral verdi. Günde belki yüzlerce insan aynı şeyleri söylemeye başladı." şeklinde konuştu.

Can, personelini çalışmaları için zorlamadığını, gönüllü olanların işe gelmesini söylediğini aktardı.

Devletin bütün imkanlarıyla Malatya için seferber olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Can, "Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Depremin ilk gününden beri yanımızdalar. Tabii ki onlar üstüne düşeni yapıyor. Biz de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı oluyoruz. Bizler de deprem sonrası imalathanede yaptırdığımız tatlılardan arama kurtarma ekiplerine de ikram ettik. Onlar da çok sevindi." ifadelerini kullandı.

- "Hayat devam ediyor ve bir yerden başlamak lazım"

Kentte giyim üzerine toptan ve perakende iş yeri bulunan İbrahim Alçık, az hasarlı olan veya hasarı bulunmayan iş yerlerinin açılmasının insanlara moral verdiğini aktardı.

Alçık, depremin ardından gerekli bina kontrollerini yaptırdıktan sonra iş yerini faaliyete geçirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Depremin altıncı gününde dükkanı açtık. İnsanların bizim dükkandan alması gereken zaruri ihtiyaçları vardı. Onları karşılamak için gerekli testleri yaptırdık ve açtık. Vefat edenler oldu birinci derece yakınlarımızda yok. Malatya'da perakende ve toptan iş yaptığımız şubelerimiz dahil hepsini açtık. Tepkiler çok iyi, insanların ürün alabileceği yerler açılıyor. Hayat devam ediyor ve bir yerden başlamak lazım. Araçlarla buradan geçerken görenler oluyor. İhtiyaçlarını almak için güvenli bir bölgeye otomobillerini çekip geliyorlar ve alışverişlerini güvenli bir şekilde yapıyorlar."

İş yerinde sıkıntısı olmayanların açmasını istediklerini vurgulayan Alçık, "Açtıkları zaman bizler de mutlu oluyoruz. Yavaş yavaş normalleşmeye geçmemiz lazım ve biz depremzede olduğumuz için depremzedelere maliyetine satış yapıyoruz." dedi.

- "Yavaş yavaş normale dönüyoruz"

Kentte hizmet veren bir kafeteryadan çayını alan Kazım Can ise Malatya'da devletin yaraları sardığını belirterek, "Herkes çalışmak zorunda, hayat devam ediyor. Çok şükür devletimiz, polisimiz, askerimiz yanımızda. Razıyız hepsinden. Ellerinden geleni yapıyor. Her ülke bu zorluğun altından kalkamaz, başaramaz. Esnafımız da üstüne düşeni yaptı ve depremlerin ardından iş yerlerini açtı." şeklinde konuştu.

Bir giyim mağazasından ihtiyaçlarını karşılayan Zelal Atabay da depremde evinin hasar gördüğünü ifade ederek, yavaş yavaş normale dönüldüğünü söyledi.









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