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Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları gezici sahneleriyle Malatya'da çocuklar için perde açtı

AA

ZAFER GÖDER / AHMET ÖZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'daki geçici konaklama alanlarına giden Van Devlet Tiyatrosu sanatçıları, sergiledikleri oyunlarla çocukların ve ailelerinin depremin etkisinden kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Van Devlet Tiyatrosu oyuncuları gezici sahneleriyle Malatya'da çocuklar için perde açtı

MALATYA (AA) - ZAFER GÖDER / AHMET ÖZLER - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'daki geçici konaklama alanlarına giden Van Devlet Tiyatrosu sanatçıları, sergiledikleri oyunlarla çocukların ve ailelerinin depremin etkisinden kurtulmasına yardımcı olmaya çalışıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün onayıyla depremlerin ardından harekete geçen Van Devlet Tiyatrosu sanatçıları, gezici tiyatro tırı ile Malatya'ya geldi.

Kentte bulunan çadır ve konteyner kentlere giden tiyatro sanatçıları, sergiledikleri çocuk oyunları ile depremden en çok etkilenen ve korkularını hala üzerlerinden atamayan çocukların eğlenmesini sağlıyor.

Sergiledikleri tiyatro oyunlarına zaman zaman çocukları da dahil eden tiyatrocular, onları kısa bir zaman için bile olsa hayaller aleminde yolculuğa çıkartıyor.

- "Çocuklarla bir arada olmak şu anda çok güzel"

Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Gül Urgan Yıldız, AA muhabirine, depremin hemen ardından Malatya'ya geldiklerini söyledi.

Tırın üstünde gezici bir tiyatroya sahip olduklarını aktaran Yıldız, "Gezici bir sahnemiz var. Bu sahneyle yola çıkıyoruz. Günde 2 seans yapıyoruz. Çadır ve konteyner kentlerimizi geziyoruz. Aynı zamanda ilçelerimize gittik." dedi.

Yıldız, tiyatro oyunları esnasında çocuklarla bir araya geldiklerini anlatarak, "Bu aslında tamamen deprem bölgesi için hazırladığımız bir proje. Onlarla birlikte aktif olarak hareket edebilmek için daha interaktif olabilmek için hazırladığımız bir proje. Çok güzel anılar biriktiriyoruz. Çocuklarla bir arada olmak şu anda çok güzel. Kendimiz için de onlar için de bir şeyler yaptığımızı hissediyoruz ve çok mutluyuz burada olmaktan." diye konuştu.

Gittikleri her yerde çocukların psikolojisini anlamaya çalıştıklarını belirten Yıldız, şunları ifade etti:

"Her gittiğimiz yerde farklı çocuk kitleleri ile karşılaşıyoruz ama şöyle bir durum var. Hepsi oyunlara ayrı ayrı katılıyorlar. Kimisi çok coşkuyla karşılıyor. Kimisi küçük küçük tepkiler veriyor. Oyunlarımıza katılmayan çocuk yok. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Aslında amacımız onlara oyun arkadaşı olmak."

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