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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi kurtarıldı

AA

Malatya'da depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi kurtarıldı

MALATYA (AA) - Malatya merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan binanın enkazından bir kişi kurtarıldı.

Yeşilyurt merkezli 12.04'te yaşanan 5,6 büyüklüğündeki depremde, Zaviye Mahallesi Meziyet Sokak'ta yıkılan binada, arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD, UMKE, askerler ve arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla Ali Şahingil, depremden yaklaşık 1,5 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

Şahingil, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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