Malatya'da öğrenci yurdunda kalan depremzedelere yerinde sağlık hizmeti veriliyor

MALATYA (AA) - SELAMİ KÜÇÜKOĞLU/KEMAL ÖZDEMİR - "Asrın felaketi" olarak nitelenen, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'da öğrenci yurduna yerleştirilen vatandaşlara yerinde sağlık hizmeti sunuluyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri hasar gören vatandaşlardan bazıları, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Battalgazi Kız Öğrenci Yurdunda kalıyor.

İnönü Üniversitesi kampüsündeki yurtta revire dönüştürülen bölümde hizmet veren doktor ve hemşireler, yaşlı veya yaralı oldukları için gelemeyenlerin odalarına giderek kontrollerini yapıyor.

Malatya Yeşilyurt TOKİ Aile Sağlığı Merkezi aile hekimi Dr. İsmail Aylaz, AA muhabirine, kendisinin de depremzede olduğunu ve evinin hasar gördüğünü söyledi.

Sağlık hizmetlerinin aksamaması için vatandaşların tüm ihtiyaçlarının revirde karşılanmasına çaba gösterdiklerini belirten Aylaz, "Barınma alanlarından sonra KYK yurdunda görevime devam ettim. Burada yaklaşık 3 bin 500 civarında kalan var. Günlük 50-60 arası vatandaşımız muayeneye geliyor. İlaçlarını veriyoruz. Elzem ilaçlar burada mevcut ama bulamadıklarımızı reçete edebiliyoruz." dedi.

- Salgın, bit ve uyuz vakalarına rastlanmadı

Aylaz, acil müdahale gerektirmeyen bütün işlemlerin revirde yapıldığını ve e-reçete sistemiyle bütün reçeteleri düzenlediklerini aktardı.

Şu ana kadar herhangi bir salgınla karşılaşmadıklarına işaret eden Aylaz, şöyle konuştu:

"Hastalarımız genelde üst solunum yolu şikayetiyle geliyor. Onun dışında salgın durumu yok. Zaten üst solunum yolları hastalığı için mevsimsel artış beklediğimiz aylardayız. Bit ve uyuz vakalarına rastlamadık. Her odada duş alma imkanı var. Çarşafları yıkanıyor, belli aralıklarla değiştiriliyor. Çamaşır makineleri aktif. Bulunduğumuz yer için dermatolojik açıdan salgın ve problem gözükmüyor."

- Tıp fakültesi öğrencisi gönüllü yardım ediyor

Aylaz, afetin ilk gününü arabada geçirdiklerini, daha sonra eşinin çalıştığı okulda konakladıklarını ve ardından eşini İzmir'e gönderdiğini anlattı.

Yurtta çok sayıda yaşlı hastanın bulunduğuna değinen Aylaz, "Tabii bunların içerisinde kronik hasta, bize ulaşamayacak durumda olanlar var. Durumlarını güvenlik görevlileri ya da gönüllülere bildirmeleri halinde odalarında muayene edip ilaçlarını bırakıyoruz. Eksikleri belirleyerek üst makamlara bildiriyoruz." diye konuştu.

Aylaz, tıp fakültesi öğrencisi kızı Ülkü'nün de kendisine yardım ettiğini aktararak, "Hem tecrübe hem de burada verdiğimiz hizmetleri görsün diye yanımda. Buradan kazandığı tecrübeler kendisine ileride yarayacak. O yüzden onu da getirdim. Gönüllü olarak yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.

- "Doktorlarımız bizimle yakından ilgileniyor"

Kalp rahatsızlığı bulunan ve solunum sıkıntısı yaşayan 83 yaşındaki depremzede Hacı Yusuf Barutçu ise revir hizmetinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Depreme eşiyle yakalandığını anlatan Barutçu, "Solunum rahatsızlığı nedeniyle cihaz kullanıyordum. Cihazım ağır hasar gören evimde kaldı. Eve giremezsin dediler. Bu nedenle cihazımızı alamıyoruz. Oksijen olursa rahatlıyorum. Doktorumuz odamda gelip beni muayene etti ve solunum sorunum için ilaç verdi. Doktorlarımız bizimle yakından ilgileniyor. Devletimizden ve hepsinden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Barutçu'nun 80 yaşındaki eşi Zülfiye Barutçu da KYK yurduna yerleştirildikten sonra rahat etmeye başladıklarını söyledi.

Sağlık ekiplerinin odalarına gelip kontrollerini yapmalarını takdir eden Barutçu, "Yerimiz sıcak, yemeğimiz geliyor. Daha devletimiz bize ne yapsın. Allah razı olsun. Görevlilerimiz ve doktorumuz her an için ihtiyacımızın olup olmadığını soruyorlar. Her bakımdan çok rahatız. Eşimin oksijen cihazı olursa daha da rahat edecek." dedi.

