Malatya'da tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

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MALATYA (AA) - Malatya'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı.

Yeşilyurt ilçesindeki 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında henüz öğrenilemeyen nedenle yangın çıktı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 6 araç ve 18 personelle müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle fabrikada hasar oluştu.

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